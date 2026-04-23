Los cambios no aparentan ser significativos.

El accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón dejó en claro que el reglamento técnico no garantiza la seguridad de los pilotos, un tema muy discutido desde incluso antes de que dé inicio la nueva era de la Fórmula 1. Las enormes diferencias de velocidad entre un coche con batería descargada y uno que se aproxima con el turbo activado superaban los 50 km/h, lo que hacía factible que un incidente como el visto en el Circuito de Suzuka pueda suceder.

De ahí que el caso del piloto de Haas haya despertado tanta polémica y forzado a los directivos de la FIA a convocar una reunión con las autoridades de la F1, equipos y pilotos para analizar cambios en el reglamento. Aprovechando la falta de actividades en el mes por las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Oriente Medio, se analizaron las maneras de hacer más segura la competencia.

Este lunes, en la previa al regreso de la F1 con el Gran Premio de Miami, la Federación Internacional de Automovilismo dio a conocer que se introdujeron una serie de modificaciones que se aplicarán con efecto inmediato en la normativa. Para empezar, la clasificación ahora tendrá el eje puesto en el fomento del rendimiento con la reducción de la recuperación de batería de 8 a 4 julios por vuelta para evitar fases excesivas en las recargas.

Por otro lado, se aumenta el modo de potencia máxima de 250 a 300 kw, lo que hace que se estime que los coches puedan ser entre dos y cuatro segundos más rápidos, lo que daría una recarga menos dependiente. Además, se subirá a 12 el número de límites energéticos alternativos, recurso que permite adaptar el uso de la energía de acuerdo a las características de cada circuito, es decir, si es urbano o de alta velocidad.

En lo relacionado con las carreras puramente dichas, se limita el boost de potencia extra a 150 kw máximos, mientras que el MGU-K tendrá una limitación de acuerdo a la zona del circuito. Según Soy Motor, el motor podrá llegar a los 360 kw en zonas claves como salidas, rectas, frenadas y zonas de adelantamiento y habrá un techo de 250 kw para el resto del circuito, a lo que se suma una serie de mecanismos de seguridad mejorados.

Así quedó el Haas tras el accidente en Suzuka.

Posiciones de la F1 tras el GP de Japón 2026