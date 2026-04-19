Bearman culpó a Colapinto por su accidente en Japón.

Uno de los sucesos más polémicos de la tercera fecha de la Fórmula 1 fue el accidente que sufrió Oliver Bearman durante el GP de Japón, cuando se encontró de repente detrás de Franco Colapinto y tuvo que cambiar su trayectoria para evitar el impacto. Inicialmente, la FIA abrió una investigación para determinar si hubo movimiento antinatural en el Alpine, pero la telemetría demostró que no fue el caso.

Como consecuencia, el principal apuntado por el accidente del británico, que chocó con los muros de contención y debió abandonar la pista en puntas de pie, fue el nuevo reglamento técnico. Los cambios en la normativa de la F1 pusieron el foco en la parte eléctrica de los monoplazas, de manera tal que se pierde mucha velocidad cuando se está recargando la batería, lo que hace que la diferencia con otro vehículo que viene a tope sea enorme.

Eso fue justamente lo que sucedió en el Circuito de Suzuka, ya que el piloto argentino recargaba la batería mientras que Bearman venía con el turbo activado, aunque esta explicación, dada incluso desde Haas, no fue suficiente para el inglés. Tal es así que el piloto de 20 años apuntó contra Colapinto en una reciente entrevista con el podcast Up to Speed, en la que señaló al pilarense como el responsable del accidente.

“La diferencia era de 50 km/h. Franco se cruzó delante de mí para defender su posición”, comenzó “Ollie”, que ya había mencionado que esto también fue consecuencia del reglamento, pero sin dejar sin culpa al argentino. “No me dejó suficiente espacio y tuve que evitar un choque mucho, mucho mayor”, continuó el británico, que señaló que se trató de un movimiento leve del A526, pero suficiente como para causar el incidente.

Además, Bearman reveló que, antes de la tercera fecha, hubo una reunión entre los pilotos para respetarse las posiciones en pista ante la mayor posibilidad de incidentes con la diferencia de velocidad existente hasta Japón. “Dos días después ocurre esto, lo cual para mí fue inaceptable. Así que tenemos que resolver las cosas entre pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros, porque realmente no me gustó nada lo que hizo”, lanzó contra Colapinto.

Así quedó el Haas de Bearman tras el accidente.

La defensa de Haas a Colapinto

Luego del accidente en el GP de Japón, Ayao Komatsu, director de Haas, se refirió al accidente de su piloto y señaló que Colapinto no tuvo responsabilidad por lo sucedido: “(Bearman) tuvo que tomar acción evasiva y se fue por el pasto antes del choque. Fue impresionante. Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente, no es culpa suya en absoluto. No, no se movió. Por lo que vi, no hizo nada diferente”.