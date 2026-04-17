Fórmula 1: el motivo detrás de las prácticas de Franco Colapinto en Silverstone al mando del A526

El argentino hizo unos test en Silverstone.

Generalmente, los equipos de Fórmula 1 tienen prohibido realizar prácticas por fuera del calendario una vez iniciada la temporada, al menos con los coches actuales, puesto que sí existen las prácticas con monoplazas anteriores, usadas habitualmente para el entrenamiento de jóvenes pilotos. De hecho, Franco Colapinto tuvo algunas sesiones de ese estilo el año pasado, pero esta semana su aparición en el viejo aeródromo ni fue por eso.

Este miércoles, el piloto argentino estuvo presente en el Circuito de Silverstone al mando del A526, con el que ha sumado un punto en lo que va del campeonato gracias al décimo lugar en el GP de China. Ahora bien, el hecho de que haya estado habilitado por la F1 para tener un test por fuera del calendario se debe a que Alpine tenía programada una sesión de filmación, las cuales cuentan con ciertas limitaciones.

Con el fin de que las escuderías no saquen ventaja de estas prácticas, la FIA obliga a que se usen neumáticos de demostración y limita el recorrido a 200 kilómetros por sesión, además de que solo se permiten dos ensayos anuales. El primero de estos había sido realizado antes de la pretemporada, con motivo de la toma de imágenes y videos para la presentación del monoplaza, por lo que al equipo galo le quedaba todavía una sesión.

Sin acción en la máxima categoría a causa de las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Oriente Medio, la escudería con sede en Enstone optó por darle esta segunda sesión de filmación al pilarense. Además de permitir la obtención de nuevos recursos visuales para las redes sociales, la práctica en Silverstone le permite a Alpine aprovechar la ocasión por dos razones principales.

Por un lado, Colapinto mantiene ritmo encima del coche real y continúa con su desarrollo profesional con sensaciones verdaderas fuera del simulador y, por el otro, les permite a los ingenieros recolectar ciertos datos. De esta manera, Alpine podrá realizar ajustes con los datos obtenidos de cara a la siguiente fecha, aunque claro que se tiene en cuenta un menor kilometraje y las limitaciones que quedan establecidas con los compuestos de demostración.

Alpine presentó a 40 nuevos empleados en Silverstone.

¿Cuándo corre Colapinto?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.