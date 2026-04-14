El coche tiene un problema que perjudica al argentino.

Franco Colapinto tuvo un comienzo de año aceptable en la Fórmula 1, puesto que sumó su primer punto en el GP de China y tuvo buenas actuaciones en las otras dos carreras, aunque diversas situaciones lo perjudicaron. De hecho, en las tres fechas disputadas hasta el momento, el pilarense perdió posiciones debido a las apariciones del Safety Car que arruinaron sus estrategias, sin mencionar el choque con Esteban Ocon en Shanghái.

Sin embargo, los problemas para el piloto argentino no se terminaron con los sucesos de carrera, sino que uno de los principales inconvenientes que tuvo fue su falta de rendimiento en las rondas clasificatorias. En lo que va del campeonato, Franco no logró pasar ni una sola vez a la Q3, quedándose siempre afuera en la Q2, un tema que tendrá que resolver en lo que sigue, aunque también es responsabilidad del equipo.

Según un informe realizado por el reconocido medio Autosport, Alpine es una de las grandes sorpresas del inicio de la temporada, con un A526 que claramente es una evolución con respecto a su antecesor con el motor Mercedes. No obstante, el tren delantero todavía no trabaja en óptimas condiciones, lo que perjudicó a Colapinto a la hora de las clasificaciones y, en parte, también mermó su rendimiento en carrera.

“Franco Colapinto también ha logrado un punto, aunque al argentino le ha costado un poco más adaptarse a su nuevo coche; el tren delantero del Alpine de este año es un punto débil y quizás no sea tan preciso como Colapinto desearía”, escribió el periodista Jake Boxall-Legge. A diferencia del pilarense, la experiencia de Pierre Gasly con otros coches anteriores le sirvió para obtener mejores resultados, con 15 puntos en lo que va del año.

“El francés se ha clasificado séptimo en las dos últimas rondas y ya ha sumado dos tercios de los puntos que consiguió la temporada pasada”, remarcó dicho medio. Ahora bien, otro tema que destacó la nota es el duelo que mantiene la escudería francesa con Haas, otra de las sorpresas de la temporada que actualmente está cuarta en la tabla de constructores con dos puntos de diferencia sobre los galos y Red Bull.

“El liderazgo de Ayao Komatsu ha sido una revelación, y el equipo sigue sacando el máximo partido a sus limitados recursos, mientras que otros equipos más grandes optan por un enfoque más derrochador”, agregó Boxall-Legge. De ahí que actualmente haya una lucha a tres frentes por el cuarto lugar de la tabla, mientras que adelante Mercedes lidera con comodidad, seguido por Ferrari y McLaren.

Alpine confirmó que trabaja en mejorar el A526.

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