Colapinto en alerta: tensión en Alpine por posible venta de acciones

El argentino está alerta a lo que suceda con el equipo.

Desde la salida de Christian Horner de Red Bull a mediados del año pasado, los rumores sobre un posible regreso del británico a la Fórmula 1 se vieron vinculados con el futuro de Alpine. La asociación con un grupo de inversores con el fin de comprar las acciones correspondientes a Otro Capital caló profundo, tanto que incluso generó tensiones en el interior de la firma francesa, además del interés de otros jugadores.

De hecho, hace unas semanas se mencionó el interés de Toto Wolff de quedarse con el 24% de la parte minoritaria, justo en un momento en el que la escudería francesa sube en la bolsa debido a su favorable evolución en la máxima categoría. En este contexto, el medio l’Informé reveló que fue el Grupo Renault el que frenó las operaciones de Otro Capital gracias a una cláusula en el contrato que le otorga el derecho a veto a cualquier operación de venta de los accionistas minoritarios.

Sin embargo, esta condición tiene fecha de vencimiento para el próximo 13 de septiembre, momento desde el cual Alpine ya no podrá frenar los planes del fondo estadounidense, que planea aceptar la oferta de 2500 millones de dólares ofrecidos por Horner y compañía. Para Otro Capital, dicho monto significa una buena ganancia en comparación con la inversión inicial de 900 millones que abonaron para ingresar al negocio en 2023.

De acuerdo con el informe del portal francés, la postura de François Provost, director del Grupo Renault, es que la estabilidad es la clave para el éxito en la F1, motivo por el que no quiere que Otro Capital salga de la ecuación. El problema en sí no es la salida del fondo, sino el ingreso de una poderosa figura como el exdirector de Red Bull, que cuenta con el apoyo de Flavio Briatore y podría llegar a alterar la estructura del equipo galo.

Ahora bien, el rechazo a la figura de Horner ha generado tensiones en el interior de Alpine, a tal punto que se dañó la relación entre las partes. “La reunión de noviembre en París fue muy tensa, fue un infierno. Desde entonces, Provost y Alec Scheiner (cofundador de Otro Capital) no volvieron a hablar”, escribieron desde l’Informé.

Alpine está quinto en la temporada.

¿Cómo afecta a Colapinto?

El hecho de que Otro Capital sea libre de manejar el futuro del 24% de Alpine en septiembre podría representar un peligro para Franco Colapinto, sobre todo por la posibilidad del ingreso de Horner a la ecuación. La presencia del británico podría llevar a modificaciones en el interior del equipo, sobre todo porque una de sus intenciones sería volver a estar dentro del paddock como director de una escudería de la F1.