Flavio Briatore sube la vara para Franco Colapinto en su análisis sobre el presente de Alpine: "Cuarta fuerza"

Briatore confía en que Alpine lidere la zona media.

La nueva era de la Fórmula 1 ha comenzado bastante bien para Franco Colapinto, que sumó su primer punto con Alpine con el décimo lugar en el Gran Premio de China 2026, aunque se quedó en cero tanto en Melbourne como en Suzuka. El domingo pasado, cruzó la línea de meta en el 16° lugar detrás de Carlos Sainz, pero al equipo le fue bien con el séptimo puesto de Pierre Gasly, que se mantuvo delante de Max Verstappen casi toda la carrera.

De ahí que Flavio Briatore haya celebrado el resultado de la escudería francesa en el GP de Japón, que culminó con Alpine en el quinto lugar de la tabla de constructores con 16 puntos, dos menos que Haas e igualado con Red Bull. “Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro resultado que nos permitió sumar puntos al inicio de la temporada”, afirmó el italiano en diálogo con la prensa en la zona mixta tras la carrera.

Sin dudas, se trata de un inicio de temporada incluso mejor de lo que se esperaban, ya que la caída de Red Bull hace que se dispute el liderato de la zona media para caer al cuarto lugar del campeonato. Por esto, Briatore recalcó la importancia que tendrá seguir manteniendo estos resultados, con los que les sería posible competirle a la escudería austriaca por dicha posición, que se traduce en millones de dólares al final de la temporada.

“Repetir este rendimiento en un circuito como Suzuka confirma el progreso logrado en Shanghái y demuestra que actualmente estamos compitiendo con Red Bull por ser la cuarta fuerza en la parrilla”, añadió el asesor de Alpine. Ahora bien, esto afecta en parte a Colapinto, que sigue solamente con un punto en su haber, mientras que Gasly ha sumado en los tres Grandes Premios disputados hasta el momento, con excepción de la sprint de China.

Sin actividad en abril por la cancelación de los GPs de Baréin y Arabia Saudita, Briatore espera que el tiempo fuera de las pistas les permita mejorar las condiciones de los monoplazas de sus dos pilotos, con la esperanza de que Franco vuelva a puntuar: “Aprovechando este breve descanso, no nos quedaremos de brazos cruzados y trabajaremos duro en Enstone para mejorar el rendimiento del coche y seguir dando a nuestros dos pilotos las mismas oportunidades de rendir y sumar puntos”.

Colapinto solo suma un punto en el campeonato.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

El conflicto en Irán hizo que la Fórmula 1 se vea obligada a cancelar las fechas que iban a disputarse en Oriente Medio debido a que Baréin y Arabia Saudita están en zona de peligro. Por ello, la siguiente fecha será recién del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami en el Autódromo Internacional de Miami, donde se disputará la segunda sprint del año.