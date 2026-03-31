"El mejor de mi carrera": el fuerte elogio de Gasly a su auto que expone el momento de Colapinto en F1

Gasly terminó séptimo en el GP de Japón.

La cita en el GP de Japón no fue muy positiva para Franco Colapinto, que no pudo sumar puntos este domingo al quedar en el decimosexto lugar después de volver a ser perjudicado por el Safety Car. El accidente de Oliver Bearman llegó apenas dos vueltas luego de que el pilarense haya pasado por boxes, lo que le dio un cambio de neumáticos gratuito a sus rivales y le impidió recuperar territorio en una carrera que de por sí no tuvo muchos sobrepasos.

A pesar del resultado del piloto argentino, Alpine no se quedó con las manos vacías en el Circuito de Suzuka, puesto que Pierre Gasly se las ingenió para mantener a raya a Max Verstappen y terminó en el séptimo lugar, de manera que sumó seis puntos en el campeonato de Fórmula 1. La actuación heroica del francés lo hizo ser uno de los protagonistas en la zona mixta, donde se refirió a lo que fue la carrera y el duelo con su excompañero de Red Bull.

“Verstappen me presionó mucho y tuve que concentrarme al máximo para ser lo más rápido posible. No había margen para gestionar los neumáticos, no podía permitirme ningún error”, afirmó el piloto galo, que previamente había mencionado que estuvo muy cómodo con los neumáticos medios en la primera parte. A su reflexión sobre el duelo con el tetracampeón del mundo le siguió un enorme elogio a Alpine sobre el A526.

“Por ahora, es el mejor auto que he tenido en toda mi carrera. Durante los primeros fines de semana, el auto parece estar funcionando bien”, agregó Gasly, que no percibió el significado de sus palabras para Colapinto. Y es que el argentino no tuvo un inicio tan bueno por fuera del décimo lugar en Shanghái, con rendimientos que lo dejaron lejos de los puntos.

De hecho, el pilarense había resaltado que necesitan investigar con sus ingenieros y mecánicos ciertas cuestiones técnicas del coche, sobre todo en la clasificación, donde la diferencia con el francés es notablemente mayor. “Hay muchas cosas por entender, por qué nos está costando y por qué hay una diferencia grande con Pierre en algunos momentos del fin de semana”, había dicho Colapinto, que espera que este mes sin acción en la F1 lo ayude a encontrar el origen y solución a su problema.

El argentino tuvo una floja clasificación en Suzuka.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Japón, la Fórmula 1 tendrá una extensa pausa de más de un mes por las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita debido a la situación en Oriente Medio. Por ello, la siguiente fecha recién será del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami en el Autódromo Internacional de Miami, donde se disputará la segunda sprint del año.