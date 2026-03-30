Franco Colapinto explicó el accidente que tuvo Oliver Bearman por esquivarlo en el GP de Japón: “Peligroso”

Bearman se accidentó por el nuevo reglamento de la F1.

La Fórmula 1 vivió su primer accidente fuerte de la temporada este domingo en el Gran Premio de Japón, donde el principal problema del nuevo reglamento técnico finalmente salió a la luz y puso a la competencia en el foco de las críticas. Hacia la vuelta 20, Oliver Bearman tuvo un fuerte choque al verse obligado a esquivar a Franco Colapinto, quien venía con el acelerador a fondo, pero con una velocidad claramente inferior.

El motivo de la diferencia de velocidad se debió a que el piloto argentino venía recargando la batería, lo que automáticamente hace más lentos a los monoplazas al usar parte de la potencia del motor para la recuperación de energía, mientras que el británico venía haciendo lo contrario. Esto se tradujo en que Bearman alcanzó más rápido de lo que tenía pensado a Colapinto, tanto que se vio encima del A526 en cuestión de segundos a pesar de la distancia inicial.

Por consiguiente, para evitar un impacto directo con el Alpine, el piloto de Haas se salió de pista y perdió el control del coche al pisar del pasto, lo que hizo que cruce toda la pista y se estrelle contra los muros de contención. De hecho, Franco vio pasar a Bearman delante suyo y desaceleró para no tener un choque que pudo haber sido fatal, motivo por el que apuntó contra el nuevo reglamento en sus declaraciones a la prensa.

“Fue realmente extraño, para ser honesto. Yo estaba un poco expuesto. Creo que la diferencia de velocidad era tan grande, tan amplia. Es casi como si uno estuviera en una vuelta de salida y el otro estuviera en una vuelta lanzada”, comenzó el argentino en declaraciones rescatadas por Motorsport. Además, Franco resaltó que la diferencia de velocidad era de 50 km/h, algo que considera muy riesgoso en la máxima categoría.

“Cuando miré por el espejo, él estaba trompeando en el pasto. Incluso trompeando me adelantó, así que imagínate la diferencia de velocidad. Creo que en algunos puntos se vuelve realmente peligroso”, advirtió Colapinto. Si bien hubo una investigación por parte de los comisarios, se determinó que el pilarense no tuvo ninguna responsabilidad por el accidente, por lo que no recibió sanción alguna.

Así quedó el Haas de Bearman después del accidente.

La advertencia que no escuchó la F1

Incluso antes de que comience la nueva era de la Fórmula 1, varios pilotos se manifestaron en contra por los peligros que suponía la diferencia de velocidad cuando un coche recarga la batería, pero los directivos le restaron importancia. De hecho, antes de la carrera en Suzuka, Fernando Alonso se refirió al respecto en diálogo con DAZN: “Ninguna diversión, qué diversión va a haber adelantando sin querer. De repente, te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante, o te estrellas contra él o le adelantas, es más una maniobra de evasión que un adelantamiento”.