Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Japón

Antonelli suma dos victorias al hilo en la F1.

Después de las victorias en Australia y China, Mercedes ha vuelto a ganar este fin de semana en el Circuito de Suzuka, donde Andrea Kimi Antonelli mostró su dominio este sábado al quedarse con la pole por delante de George Russell. No obstante, la largada del italiano no fue buena este domingo en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, donde fue superado por cinco pilotos y cayó al sexto lugar, mientras que la punta era tomada por Oscar Piastri.

No obstante, el piloto italiano fue recuperando posiciones y llegó a retomar la punta con los ingresos a boxes de sus rivales, además de que el Safety Car producido por el accidente de Oliver Bearman le jugó a favor. Gracias a eso, Antonelli mantuvo el liderato y se quedó con la victoria, dándole el tercer triunfo consecutivo a Mercedes, que por primera vez no tuvo a sus dos pilotos en el podio, ya que Russell finalizó cuarto.

Detrás de Kimi quedó Piastri, que tuvo su primera carrera de la temporada tras no haber podido competir en las dos fechas iniciales, la última por problemas técnicos de los McLaren. Para la escudería británica se trató de una jornada positiva, ya que Lando Norris también sumó en el quinto lugar, resultado que le jugó a favor a Mercedes para cubrirse del avance de Ferrari, que también sumó por duplicado.

Charles Leclerc completó el podio y Lewis Hamilton finalizó sexto, de manera tal que la distancia con los alemanes no disminuyó, sino todo lo contrario, ya que Mercedes ahora tiene una ventaja de 45 puntos en la tabla. Con estos resultados, la zona alta de la tabla queda dominada por estos tres equipos, mientras que la zona media sigue siendo llamativamente liderada por Haas.

La escudería estadounidense apenas sumó un punto en Suzuka con el décimo lugar de Esteban Ocon, aunque lo preocupante fue el accidente de Bearman, que salió rengueando del coche, aunque una fractura ya fue descartada. Otros equipos que sumaron son Alpine, Red Bull y Racing Bulls, de la mano de Pierre Gasly, Max Verstappen y Liam Lawson, respectivamente. Por último, Audi, Williams, Cadillac y Aston Martin se quedaron en cero este fin de semana.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Japón 2026

Mercedes: 135 puntos. Ferrari: 90. McLaren: 46. Haas: 18. Alpine: 16. Red Bull: 16. Racing Bulls: 14. Audi: 2. Williams: 2. Cadillac: 0. Aston Martin: 0.

Antonelli es el más joven el liderar el campeonato con 19 años y 216 días.

Horarios del GP de Miami 2026 de F1

Debido a las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita, la cuarta fecha de la Fórmula 1 no se disputará hasta el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que estará bajo el formato sprint. A continuación, los días y horarios: