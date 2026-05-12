La Corte Suprema de EEUU da luz verde a que los republicanos rehagan el mapa electoral de Alabama

FOTO DE ARCHIVO. Un orador se dirige al público en una manifestación sobre los derechos de voto y la redistribución de distritos en el exterior del capitolio del estado en Montgomery, Alabama, EEUU

La Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino el lunes para que los republicanos del estado de Alabama puedan elaborar ‌un mapa electoral para el ‌Congreso más favorable a su partido de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, una nueva repercusión de la trascendental sentencia del tribunal sobre el derecho al voto.

Los magistrados anularon la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado el mapa preferido por los republicanos del estado por considerarlo discriminatorio desde el punto de vista racial y por ​diluir ilegalmente el poder ⁠de voto de los afroamericanos de Alabama.

Se espera que este estado sureño, ‌políticamente conservador, intente volver a este mapa anterior, lo ⁠que reduciría el número de distritos en ⁠los que los votantes negros constituyen una mayoría, o casi mayoría, de dos a uno de los siete distritos de la Cámara de Representantes de EEUU ⁠del estado. El uso del mapa anterior podría beneficiar a ​los republicanos.

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La orden fue impulsada por la mayoría conservadora ‌del tribunal, compuesto por nueve miembros. ‌Los tres jueces liberales discreparon e insinuaron que el tribunal inferior ⁠podría volver a aplicar su bloqueo judicial al mapa preferido por los republicanos de Alabama.

Los compañeros republicanos del presidente Donald Trump luchan por mantener su control de la Cámara de Representantes, así como del Senado, en las ​elecciones de ‌mitad de mandato.

Alabama forma parte de un grupo de estados liderados por republicanos que ha tratado de eliminar los distritos electorales con mayoría negra y aumentar las posibilidades de su partido de cara a las elecciones, tras una sentencia de la Corte ⁠Suprema que restringe una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales. Los votantes negros tienden a apoyar a los candidatos demócratas.

En su histórica sentencia del 29 de abril, el tribunal, en una decisión de 6 a 3 impulsada por sus miembros conservadores, anuló un mapa electoral que había otorgado a Luisiana un segundo distrito electoral de mayoría negra en el Congreso de los Estados Unidos. El ‌mapa rediseñado, según dictaminó la mayoría, se había basado en exceso en la raza, lo que violaba el principio constitucional de igualdad de protección.

Tras la decisión de la Corte Suprema, Alabama presentó inmediatamente mociones de emergencia solicitando a los magistrados que le permitieran volver a un mapa anterior con un único distrito ‌de mayoría negra.

Alabama, donde los votantes negros constituyen una cuarta parte del electorado, había recibido la orden de un tribunal inferior de utilizar un mapa que incluyera ‌dos distritos con ⁠mayoría negra de un total de siete. Ambos están ocupados por demócratas negros.

El tribunal inferior decidió que un mapa anterior ​había discriminado intencionadamente a los votantes negros y había diluido ilegalmente su poder de voto.

Con información de Reuters