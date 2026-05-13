Chau Carlos Tevez: no sigue en Talleres de Córdoba tras la eliminación ante Belgrano

Talleres anunció que se acabó el ciclo de Tevez.

Talleres de Córdoba anunció que Carlos Tevez dejó de ser el entrenador, ya que no le renovará el contrato que iba a culminar el próximo 30 de junio. En buenos términos y con un video de casi tres minutos junto al presidente del club, Andrés Fassi, "La T" confirmó que la derrota ante Belgrano de local en el clásico fue su último encuentro luego de un año de trabajo. Dicho 0-1 significó la eliminación del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino en los octavos de final.

Tevez dejó de ser el DT de Talleres: el comunicado del club

"¡Muchas gracias, Carlitos! Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses", publicó el cuadro de "La Docta" en las cuentas oficiales de sus redes sociales. Luego, posteó un mensaje bastante más extenso para despedir al emblema de Boca Juniors:

Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tevez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025.

"Gracias Carlitos", la despedida de Talleres a Tevez.

Luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado. En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año.

En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026. El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina.

La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture. Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tévez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo.

Córdoba y Talleres siempre serán tu Casa.

Los números de Tevez en Talleres