La mitad de los alimentos que se venden en Argentina son más caros que en la región

Un estudio elaborado por el Ieral, dependiente de la Fundación Mediterránea, monitoreó la evolución de los precios en Argentina frente a otros nueve países y concluyó que los productos locales presentan mayores niveles de encarecimiento, especialmente en alimentos bienes durables, indumentaria y calzado. El trabajo sostuvo que en los últimos meses se observó una pérdida moderada de competitividad en los precios de bienes y servicios de consumo.

Según el informe, luego del fuerte ajuste fiscal y cambiario implementado al inicio de la actual gestión libertaria, la economía argentina atraviesa un escenario de mayor apertura comercial. En ese contexto, la competitividad de costos pasó a ocupar un lugar central en el debate económico, motivo por el cual el Ieral profundizó el seguimiento comparativo entre precios locales e internacionales.

El relevamiento, actualizado a fines de abril, analiza alimentos, bebidas, bienes durables y servicios personales utilizando el dólar como referencia común para reducir distorsiones cambiarias. El objetivo es medir si las reformas económicas aplicadas en los últimos dos años lograron acercar los precios argentinos a los de otros mercados.

Alimentos y bebidas: dónde es más caro

En la comparación de diez productos entre distintos países, Argentina mostró precios más altos en el 47% de los casos dentro del rubro alimentos y bebidas. El dato representa un deterioro frente a diciembre de 2015, cuando esa proporción se ubicaba en el 39%.

Brasil aparece como el país con valores más bajos respecto de Argentina en ocho de los diez productos relevados. También se observaron precios inferiores en entre el 50% y el 60% de los bienes analizados en Chile, México, Polonia y Corea del Sur, mientras que la diferencia llega al 90% frente a China.

En cambio, países como Estados Unidos, Australia y Francia presentan precios más elevados que los argentinos en entre el 80% y el 100% de los productos evaluados.

Dentro de la canasta analizada, Argentina se destacó por tener precios relativamente altos en agua mineral y cerveza nacional, aunque mostró mayor competitividad en productos como queso, papas y arroz blanco.

En comparación con el informe de diciembre de 2025, la carne vacuna registró aumentos relativos de entre 40% y 60%, mientras que las papas subieron entre 15% y 26% y la cerveza entre 34% y 46%. Por el contrario, el arroz blanco mostró una baja relativa de entre 12% y 20% frente al resto de los países incluidos en el estudio.

Bienes durables, ropa y calzado

El panorama es más marcado en bienes durables, indumentaria y calzado. Allí, Argentina aparece como el país más caro en el 81% de los productos relevados, un nivel similar al registrado a fines de 2025.

Los mayores sobreprecios se detectaron en automóviles, motos, electrodomésticos, ropa y calzado, cuyos valores superan sistemáticamente a los observados en otros mercados. La bicicleta urbana fue la única excepción, con precios relativamente más bajos.

Entre los productos comparados, Argentina presentó los precios más altos en freidoras de aire, jeans, vestidos y zapatillas.

A pesar de que se trata de bienes transables que, en teoría, deberían tener valores similares entre países al expresarse en dólares, el estudio remarcó que en Argentina los costos siguen siendo considerablemente más elevados debido a la estructura impositiva y comercial vigente.