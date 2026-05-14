Luces, cámara, Dior: Jonathan Anderson presenta su colección crucero en Los Ángeles

FOTO DE ARCHIVO. Miley Cyrus posa antes del desfile de la colección crucero 2027 de Christian Dior en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles, California, Estados Unidos

El nuevo director creativo de la casa de moda francesa Christian Dior, Jonathan Anderson, presentó su primera colección de entretiempo el miércoles ‌por la noche en Los ‌Ángeles, transformando el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles en una deslumbrante pasarela que fusionaba la alta costura con la cultura californiana.

Entre los invitados se encontraban la protagonista de "Gambito de dama", Anya Taylor-Joy; el actor ganador de un Óscar Al Pacino, y la cantante Miley Cyrus, lo que puso de relieve los vínculos de la pasarela con Hollywood.

Para esta colección crucero, Anderson se inspiró ​en temas del cine, el ⁠paisaje natural de California y la cultura de los vehículos clásicos. Los ‌invitados se sentaron entre automóviles clásicos mientras una niebla artificial se ⁠deslizaba por la pasarela.

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Las modelos desfilaron con ⁠looks que evocaban a iconos de Hollywood como Marilyn Monroe, Sophia Loren y Audrey Hepburn, con diseños brillantes, con flecos y en capas, siluetas con hombros descubiertos ⁠y detalles de pañuelos con volantes y flores.

Desdibujando la línea entre la ​pasarela y el escenario, Anderson introdujo elementos teatrales, estilizando ‌a las modelos como actrices, directores y ‌artistas, un guiño a la industria del entretenimiento.

Entre las piezas más destacadas ⁠se encontraban un vestido de cóctel rojo brillante, una gabardina rosa reluciente con gafas de sol a juego, una chaqueta de traje con estampado en negro y gris, y una camisa abotonada con vaqueros: una gama de looks vinculados a ​los arquetipos ‌de la industria.

En la colección masculina, la atención se centró en las sombras geométricas marcadas, incluyendo prendas de franelas de lana gris que evocaban el género del cine negro.

Algunos modelos lucían espectaculares sombreros de plumas en los que se leía "Dior" en letras grandes y estilizadas, lo que ⁠añadía un toque arquitectónico y divertido.

Un vestido amarillo buttercup adornado con rosetas dio paso a una paleta más suave, con amarillos y naranjas cálidos inspirados en la amapola de California, la flor del estado.

Algunas modelos encarnaban plenamente la flor en un vestido de volantes naranjas superpuestos que parecían pétalos.

La yuxtaposición de automóviles vintage con tonos vibrantes y soleados a lo largo del desfile capturó la esencia de Los Ángeles como ciudad de ‌contrastes.

Anderson hizo historia en junio de 2025 cuando fue nombrado director de creación de Dior para todas las divisiones —ropa de hombre, ropa de mujer, alta costura y accesorios—, convirtiéndose en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar toda la casa.

Se incorporó a la marca propiedad de LVMH en abril de 2025 y presentó su ‌colección de moda masculina apenas unos meses después, consolidándose rápidamente como parte de una nueva generación que está redefiniendo la industria del lujo durante una prolongada desaceleración.

Antes de Dior, el ‌diseñador norirlandés de ⁠41 años pasó 11 como director creativo de la casa de lujo española Loewe.

Las colecciones de crucero —o resort—, que se presentan además ​del calendario de moda bianual tradicional, suelen organizarse en destinos turísticos, lo que permite a las marcas vincular sus diseños a una narrativa cultural o geográfica específica.

Con información de Reuters