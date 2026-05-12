Efemérides del 12 de mayo: qué pasó un día como hoy

Congreso de la Nación.

Cada 12 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la inauguración del Congreso de la Nación, el fallecimiento de Alicia Moreau de Justo hasta la celebración del Día Internacional de Enfermería.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1892 - Fundación de la PADELAI

En Buenos Aires se fundó el Patronato de la Infancia (PADELAI) para dar educación, asistencia y asilo a niños abandonados y de hijos de obreros o inmigrantes que deambulaban sin protección por las calles de la ciudad.

1906 - Congreso de la Nación

El palacio del Congreso de la Nación en Buenos Aires fue inaugurado para la apertura del 45° período de sesiones legislativas ordinarias Legislativo. El edificio terminó de construirse en 1946.

1907 - Nacimiento de Katharine Hepburn

Una de las estrellas más importantes de Hollywood nació en Connecticut. Ningún otro actor o actriz logró, como ella, ganar cuatro Oscars, dos de ellos consecutivos. Recibió la estatuilla por Morning Glory, Adivina quién viene a cenar, El león en invierno y En la laguna dorada. Protagonizó una intensa historia de amor con Spencer Tracy. Su filmografía incluye, entre otros títulos, La costilla de Adán, La reina africana, De repente, el último verano y Largo viaje hacia la noche.

Katherine Hepburn.

1922 - Nacimiento de Marco Denevi

En la localidad bonaerense de Sáenz Peña nació el escritor, periodista y dramaturgo. Entre sus obras más destacadas estaban Rosaura a las diez, Ceremonia secreta y el libro de microrrelatos Falsificaciones.

1967 - Are you Experienced

El disco fue publicado en Reino Unido. Fue el primero de la banda angloamericana de rock Jimi Hendrix Experience, liderada por el célebre guitarrista estadounidense, uno de los mejores de la historia del rock.

1981 - Nacimiento de Rami Malek

En la ciudad de Los Ángeles nació el actor Rami Said Malek, quien encarnó a Freddie Mercury en el filme biográfico Rapsodia Bohemia (2018). Por ese papel obtuvo un premio Óscar. También protagonizó la serie Mr. Robot (2015-2019), que le valió un premio Emmy.

Rami Malek.

1986 - Fallecimiento de Alicia Moreau de Justo

A los 100 años murió en Buenos Aires la médica y política, símbolo del socialismo y el feminismo en Argentina. Fundó el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina, y fue socia fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

1996 - Carlos Bossio

El arquero de Estudiantes de La Plata Carlos "Chiquito" Bossio se convirtió en el primero en su puesto en marcar un gol de cabeza, con el que selló un empate 1-1 de su equipo en el último minuto de juego ante Racing Club.

2002 - Jimmy Carter

El expresidente de Estados Unidos inició una visita de cinco días a Cuba, convirtiéndose en el primer líder político estadounidense en visitar la isla desde el triunfo de la revolución socialista de 1959 y del posterior bloqueo económico que le aplicó el país norteamericano.

2010 - Accidente aéreo

El 12 de mayo, un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways se estrelló cuando iba a aterrizar en el aeropuerto de Trípoli, siniestro que causó la muerte de 103 pasajeros y tripulantes, y tuvo como único sobreviviente a un niño de 9 años.

2026 - Día Internacional de la Enfermería

Esta fecha es celebrada desde 1965 en conmemoración de la fecha de 1820 en la que nació la enfermera británica Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.