Taiwán confía en lazos con EEUU, pero espera sin "sorpresas" cumbre de Trump y China

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-Lung, responde a las preguntas de los medios de comunicación en Taipéi, Taiwán

​Taiwán confía en el desarrollo estable de sus relaciones con Estados Unidos, pero espera que no haya "sorpresas" en cuestiones relacionadas con Taiwán ‌cuando el presidente estadounidense, Donald ‌Trump, visite China esta semana, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung.

Trump estará en Pekín de miércoles a viernes para una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, en la que sin duda se planteará la cuestión de Taiwán, gobernado democráticamente, que China considera parte de su territorio.

China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a ​su control, y el ⁠mes pasado el ministro de Asuntos Exteriores chino dijo que Taiwán era ‌el "mayor riesgo" en las relaciones entre China y Estados Unidos. ⁠El Gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones ⁠de soberanía de China.

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Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo ⁠la semana pasada que era necesario que hubiera estabilidad en el ​estrecho de Taiwán.

En declaraciones a los periodistas en el ‌Parlamento de Taipéi, Lin afirmó que el ‌Gobierno estaba siguiendo de cerca la próxima reunión entre Trump y ⁠Xi.

"También hemos mantenido una comunicación continua con Estados Unidos, ya sea a través de declaraciones públicas del Gobierno estadounidense o por canales no públicos. Confiamos en el desarrollo estable de las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos", dijo.

"El ​Gobierno de ‌Estados Unidos ha expresado en repetidas ocasiones que su política respecto a Taiwán no cambiará", añadió Lin.

Al responder posteriormente a las preguntas de los legisladores, señaló que Estados Unidos tenía claro qué temas quería tratar, como el comercio y el fentanilo, pero que China ⁠seguía sacando a relucir la cuestión de Taiwán.

"Por supuesto, esperamos que la cumbre entre Trump y Xi no depare sorpresas en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con Taiwán", dijo Lin.

GASTOS EN DEFENSA FRENADOS

Estados Unidos ha presionado a Taiwán, junto con sus principales aliados en todo el mundo, para que aumenten su gasto en defensa.

Pero la semana pasada, el Parlamento taiwanés, controlado por la oposición, aprobó un ‌presupuesto especial de defensa inferior al solicitado por el Gobierno y eliminó las cláusulas relativas al gasto en sistemas desarrollados a nivel nacional, como misiles tierra-aire y drones.

Un alto representante estadounidense dijo el domingo que Estados Unidos estaba decepcionado por el hecho de que el Parlamento aprobara un gasto en defensa inferior al ‌que Washington consideraba necesario.

Lin dijo que esperaba que el Parlamento pudiera tomar medidas "correctivas" para que el presupuesto de defensa pudiera respaldar la política de seguridad de Taiwán, ya ‌que mantener la ⁠paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán era un objetivo común compartido por Taiwán y las naciones afines.

"Sin embargo, ​la paz depende de la fuerza: requiere demostrar la capacidad de defensa para la autodefensa con el fin de disuadir la agresión", dijo.

Con información de Reuters