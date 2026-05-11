Efemérides del 11 de mayo: qué pasó un día como hoy

Abel Pintos.

Cada 11 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el asesinato de Carlos Mugica y la muerte de Bob Marley hasta la celebración del Día del Himno Nacional.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1813 - Día del Himno Nacional

La Asamblea General Constituyente y Soberana de las Provincias Unidas del Río de la Plata, más conocida como Asamblea del Año XIII, aprobó en Buenos Aires el himno nacional argentino, con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera.

1904 - Nacimiento de Salvador Dalí

En la ciudad de Figueras, en Cataluña, España, nació el pintor y escultor español, uno de los máximos representantes del surrealismo. Una de sus pinturas más célebres es La persistencia de la memoria, también conocida como Los relojes blandos, realizada en 1931.

Salvador Dalí.

1905 - Fallecimiento de Ceferino Namuncurá

A los 18 años murió en Roma el seminarista católico salesiano, santo popular en la Argentina y el primer mapuche argentino en ser beatificado. La Iglesia católica lo proclamó beato el 11 de noviembre de 2007.

1927 - Creación AMPAS

Fue fundada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por su sigla en inglés), la organizadora de los Premios Óscar, el máximo galardón en la industria del cine.

1960 - Adolf Eichmann

Agentes del servicio secreto israelí Mosad secuestraron al genocida nazi en el barrio de Bancalari de la ciudad bonaerense de San Fernando, el motivo de un conflicto diplomático con Israel. Eichmann fue juzgado en Jerusalén, donde fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Fue ejecutado el 31 de mayo de 1962 en la prisión de Ramla.

1974 - Crimen de Carlos Mugica

El sacerdote y militante social Carlos Mugica fue asesinado a balazos luego de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano del barrio porteño de Villa Luro. El crimen se atribuye a la banda ultraderechista “Triple A”, organizada por el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega.

1981 - Fallecimiento de Bob Marley

A los 36 años murió en la ciudad de Miami, en Florida, el músico y compositor jamaiquino Robert Nesta Marley, líder de la banda The Wailers, máximo exponente del género del reggae.

Bob Marley.

1984 - Nacimiento de Abel Pintos

En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca nació el cantante y compositor de pop latino, quien lleva grabados 12 discos y ha ganado 17 premios Carlos Gardel. Inició su carrera a la edad de siete años.

1995 - Vigencia TNP

Más de 170 países aprobaron la extensión, por tiempo indefinido y sin condiciones, del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) vigente desde el 5 de marzo de 1970 y que sólo permite la posesión de armas nucleares a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, los miembros del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.

2014 - Último partido de Juan Román Riquelme

El mediocampista ofensivo Juan Román Riquelme, ídolo de los hinchas de Boca Juniors y actual dirigente del club, jugó su último partido con la camiseta xeneize. Lo hizo en el estadio La Bombonera, en partido con victoria boquense por 3 a 1 ante Lanús.