Qué es Ask YouTube

Fuente: Android Police.

Google está probando una nueva forma de buscar dentro de YouTube que cambia por completo la lógica del buscador tradicional. Se llama Ask YouTube y convierte la barra de búsqueda en una experiencia conversacional: en lugar de mostrar una lista de videos, la plataforma genera respuestas en texto, organiza clips por bloques temáticos y permite hacer preguntas de seguimiento. Por ahora está disponible solo en Estados Unidos para usuarios de YouTube Premium mayores de 18 años.

El movimiento de YouTube encaja con la estrategia más amplia de Google. La empresa lleva meses empujando formatos de búsqueda conversacional en distintos servicios —desde el buscador hasta Gmail y Chrome— y ahora está probando si ese enfoque también puede funcionar dentro del mayor catálogo de video del mundo.

Cómo funciona

La diferencia con la búsqueda clásica es inmediata desde el primer resultado. En lugar de mostrar solo una lista de videos, el sistema genera una página completa con bloques de información estructurada: un resumen inicial en texto, listas de puntos clave, galerías de videos largos, colecciones de Shorts, clips destacados y nuevas preguntas para afinar o ampliar el tema.

El sistema está diseñado para sesiones conversacionales, no para búsquedas aisladas. Ask YouTube está pensada para encadenar varias dudas alrededor del mismo tema, con la IA manteniendo el contexto entre preguntas. No se trata solo de hacer una búsqueda y ya está. Por ejemplo, al buscar sobre la misión Apolo 11, el sistema generó un resumen, organizó los videos por momentos clave y propuso preguntas de seguimiento como "¿Quiénes fueron los astronautas?" generando una nueva página con información sobre Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins.

Qué IA lo impulsa

Ask YouTube está basada en Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google. La idea es que el usuario pueda expresarse de forma natural, como si estuviera haciendo una pregunta a Gemini o al Modo IA del buscador de Google, sin necesidad de adivinar qué palabras clave usar. Para activarla, aparece un botón llamado "Ask YouTube" junto a la barra de búsqueda, desde el cual el usuario puede elegir sugerencias o escribir su propio prompt.

Los límites del sistema

Ask YouTube no responde todo. Ante temas sensibles como teorías conspirativas, la IA no genera una respuesta enriquecida y vuelve al formato clásico de búsqueda. El sistema todavía está siendo calibrado para decidir en qué tipos de preguntas conviene desplegar una capa generativa y en cuáles es preferible limitarse a una entrega tradicional.

Además ya aparecieron errores concretos en las pruebas. En una de las primeras pruebas, Ask YouTube aseguró que el Steam Controller original no tenía joystick, cuando en realidad sí incluye uno. Cuando esa respuesta aparece antes que el contenido fuente, el problema deja de ser solo de precisión y pasa a ser también de modelo de negocio.

Cuándo llega a Argentina

El experimento está activo hasta el 8 de junio de 2026 y por ahora es exclusivo para YouTube Premium en inglés desde computadora. Aunque de momento Ask YouTube se limita a usuarios Premium en Estados Unidos, la propia compañía dejó caer que su intención a mediano plazo es extender la función a más regiones y a cuentas sin suscripción de pago. No hay fecha confirmada para América Latina, pero si los resultados son positivos, el despliegue global sería cuestión de tiempo.