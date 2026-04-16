Adiós para siempre a los Shorts de YouTube: así podés eliminarlos en 6 simples pasos

La clave está en fijar el límite de consumo de Shorts en cero minutos, lo que bloquea su reproducción automática.

YouTube finalmente escuchó a uno de los reclamos más repetidos por los usuarios: cómo dejar de ver los molestos Shorts. Desde ahora, la plataforma permite “eliminarlos” prácticamente por completo con una nueva función que ya empezó a desplegarse en celulares Android y iPhone. La clave está en fijar el límite de consumo de Shorts en cero minutos, lo que bloquea su reproducción automática y limpia gran parte de la interfaz.

Aunque no existe un botón para borrarlos definitivamente, este ajuste logra algo muy parecido en la práctica. Una vez activado, los Shorts desaparecen tanto de la pantalla principal como de su pestaña específica, mostrando solo un aviso de límite alcanzado. De esta manera, se evita caer en el scroll infinito que caracteriza a este formato.

Cómo eliminar los Shorts paso a paso

El proceso es simple y se hace desde la app móvil de YouTube:

Abrir la aplicación e iniciar sesión.

Ir a la pestaña “Tú” (perfil).

Entrar en “Ajustes”.

Seleccionar “Gestión del tiempo”.

Pulsar en “Límite del feed de Shorts”.

Elegir “0 minutos” y confirmar.

Con esto activado, cada vez que intentes entrar a Shorts, aparecerá un mensaje indicando que alcanzaste el límite diario.

Una vez activado, los Shorts desaparecen tanto de la pantalla principal como de su pestaña específica.

Qué cambia (y qué no)

Es importante aclarar que la función no elimina completamente los Shorts del ecosistema. Todavía pueden aparecer en el feed de suscripciones o abrirse mediante enlaces directos. Sin embargo, deja de mostrarlos de forma invasiva, que es lo que más críticas generaba entre los usuarios.

En otras palabras, YouTube no los borra, pero les saca protagonismo. Ahora el usuario tiene que tomar una decisión activa para verlos, en lugar de consumirlos casi sin darse cuenta.

Más control sobre lo que ves

Esta novedad forma parte de una serie de cambios que la plataforma viene implementando desde 2025, como mejoras en los filtros de búsqueda para separar Shorts de videos largos. La función ya existía en cuentas con control parental y ahora se está extendiendo al público general.

El objetivo es claro: darle más control al usuario y permitir una experiencia más personalizada. Para quienes sienten que los videos cortos les hacen perder tiempo, esta herramienta se convierte en la solución más efectiva hasta ahora.