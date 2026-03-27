Cómo marcar los videos malos hechos con IA en YouTube: el paso a paso

La plataforma lleva tiempo lidiando con este problema. Su sistema de revisión automatizada y la revisión humana resultaron insuficientes ante el volumen de contenido sintético que inunda YouTube Shorts y la plataforma en general. YouTube utilizaba una revisión automatizada junto a revisión humana para filtrar los videos creados con IA, pero resultaron insuficientes, de ahí que pida la colaboración de los usuarios. El objetivo es entrenar el algoritmo para dar visibilidad al contenido de calidad creado con IA y que el resto acabe sin apenas visibilidad.

Qué es el AI Slop y cómo reconocerlo

El término AI Slop describe los videos de baja calidad generados en masa con IA con el único fin de acumular visitas y monetización. Sus señales más comunes son miniaturas artificiales o exageradas, voces robóticas sin emociones ni pausas naturales, guiones repetitivos y nombres de canales genéricos como "Mentalidad de Triunfadores" o "Historias que Inspiran".

La nueva política de YouTube pone bajo la lupa a los videos que reutilizan material ajeno sin transformación significativa, los que emplean voces sintéticas sin análisis ni contexto, y los que responden a estructuras automatizadas sin aporte humano.

Cómo funciona la nueva herramienta para espectadores

YouTube está probando una encuesta que aparece para algunos usuarios mientras miran un video. En ella pueden indicar si consideran que se trata de AI Slop, con opciones de respuesta predefinidas. Este tipo de encuesta aparecerá solo para algunos usuarios: se trata de una prueba limitada para un pequeño porcentaje de espectadores de la plataforma.

Cómo reportar videos de IA ya desde ahora

Quienes no formen parte del grupo de prueba pueden usar el sistema de reporte estándar:

Tocar los tres puntos del video (o hacer clic derecho en escritorio). Seleccionar "Informar". Elegir la categoría que corresponda (contenido engañoso, spam, etc.). Agregar detalles adicionales en el campo de texto.

Los creadores que usen herramientas de IA propias de YouTube, como Pista fantástica o Pantalla fantástica, no necesitan hacer nada adicional: la herramienta informa automáticamente sobre el uso de la IA. Si se usan otras herramientas de IA, los creadores deben informar de su uso durante el proceso de subida.