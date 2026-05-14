EEUU y China debaten medidas de control de la IA para proteger los modelos más potentes: Bessent

El presidente estadounidense Trump visita China

Las delegaciones de Estados Unidos y China están debatiendo las medidas de control de la inteligencia artificial en su ‌cumbre de Pekín y establecerán ‌un protocolo de buenas prácticas para evitar que actores malintencionados no estatales se aprovechen de los modelos de IA más potentes.

Bessent declaró a la CNBC en una entrevista pregrabada el jueves que era "de suma importancia" que Estados Unidos mantuviera su ventaja sobre China en materia de IA, y añadió que ésta es la razón por la ​que Pekín está interesado ⁠en debatir las medidas de control.

"Lo que no queremos es ‌frenar la innovación. Por eso, nuestra responsabilidad es encontrar ⁠el equilibrio óptimo que nos permita obtener ⁠la máxima innovación y el mayor nivel de seguridad", afirmó Bessent.

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Las conversaciones se producen después de que la nueva y potente herramienta de ⁠IA Mythos de Anthropic haya puesto de manifiesto importantes vulnerabilidades ​de seguridad en el software, lo que ha ‌llevado a bancos y otras empresas ‌a realizar reparaciones urgentes y actualizaciones de software para corregir ⁠las debilidades de sus redes.

Los funcionarios del Gobierno han dado la voz de alarma sobre la posibilidad de que organizaciones no estatales, criminales o terroristas utilicen Mythos para perturbar los mercados y el sistema ​financiero mundial.

El ‌director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cuyos chips semiconductores impulsan gran parte del ecosistema de IA, está en Pekín para la cumbre y Reuters informó de que Estados Unidos ha autorizado a unas 10 empresas chinas a comprar el ⁠chip H200 de Nvidia, el segundo más potente.

Bessent declaró a la CNBC que no tenía conocimiento de las autorizaciones del H200, pero señaló que tales decisiones las tomaría el Departamento de Comercio de Estados Unidos, no el Tesoro.

Afirmó que, además de Mythos de Anthropic, habrá avances similares de "función escalonada" en otros modelos de Google, de Alphabet, y OpenAI. Señaló que ‌el Gobierno de Estados Unidos está consultando con las tres empresas, a las que calificó de "muy buenos socios".

El Tesoro ha estado trabajando con los 11 bancos más grandes para garantizar que corrijan las vulnerabilidades y hará lo mismo con los bancos "superregionales" más pequeños y con los bancos comunitarios, ‌dijo Bessent, añadiendo que confiaba en una "transición fluida" hacia las nuevas capacidades de la IA.

Afirmó que no creía que hubiera debates con China sobre la ‌IA si este ⁠país liderara la carrera tecnológica.

"Así que vamos a aplicar las mejores prácticas y los valores de Estados Unidos ​en este ámbito, y luego los extenderemos al resto del mundo", dijo en referencia a los modelos de IA.

Con información de Reuters