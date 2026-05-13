Wolf Alice en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el C Art Media

Wolf Alice llega a Argentina por primera vez. (Crédito de foto: Wolf Alice)

Wolf Alice llega por primera vez a Argentina para demostrar por qué son la banda que más levanta el rock alternativo británico en la actualidad. El cuarteto del norte de Londres, liderado por la magnética Ellie Rowsell, se presentará el 25 de mayo en el Complejo Art Media (C Art Media) de Buenos Aires, en lo que marca su debut absoluto en escenarios locales.

Entradas para Wolf Alice: precios y dónde comprar

La cita en el C Art Media promete ser una experiencia intensa donde la creatividad y la energía cruda conviven. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline. Aunque los precios pueden variar según las etapas de venta, se espera un recinto colmado de fanáticos que esperaron años por este encuentro visceral. El precio actual de la entrada general es de $95,000 más el servicio.

Este show forma parte de la gira mundial de su cuarto álbum de estudio, The Clearing. Este trabajo, grabado en Los Ángeles con el productor Greg Kurstin, muestra a una banda en su pico de madurez creativa. Con un sonido que algunos críticos comparan con la amplitud sonora de un Fleetwood Mac contemporáneo, el disco apuesta por melodías firmes y una honestidad brutal en sus letras.

Wolf Alice en el C Art Media. (Crédito de foto: Wolf Alice)

Wolf Alice: más de una década de música

Desde su irrupción en 2013, la banda logró lo que pocas agrupaciones logran: equilibrar la furia del grunge con la sofisticación del pop melódico. Esta importancia no es solo subjetiva; el grupo es hoy un referente generacional que capturó la euforia y la vulnerabilidad de una época. Su presencia en Buenos Aires se da en un momento de plenitud absoluta, justo después de ser coronados en los BRIT Awards 2026 como Grupo Británico del Año, un reconocimiento que reafirma su estatus como figuras centrales de la escena actual.

La trayectoria de Wolf Alice es impecable y está cargada de hitos. Debutaron con My Love Is Cool (2015), que les dio su primera nominación al Grammy por el tema “Moaning Lisa Smile”. Luego llegó Visions Of A Life (2018), álbum con el que ganaron el prestigioso Mercury Music Prize, y Blue Weekend (2022), que debutó en el puesto número 1 del Reino Unido. Con su reciente triunfo en los BRIT 2026 y la profundidad lírica de The Clearing, Wolf Alice llega al país para presentar canciones nuevas como “The Sofa”, y para confirmar que el rock, cuando es honesto, sigue siendo la fuerza más potente de la música en vivo.