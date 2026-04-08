Entradas para Perras on the Beach en el C Art Media 2026: precios y fecha de cuándo toca

"Perras on the Beach" en vivo.

El regreso de Perras on the Beach promete convertirse en uno de los eventos más comentados de la escena local en 2026. El grupo mendocino anunció un show único en Buenos Aires para celebrar los “100 años” de Chupalapija, en un guiño irónico que en realidad marca el décimo aniversario de su disco debut.

La noticia llega luego de semanas de misterio en redes sociales, donde la banda jugó con esta idea exagerada que descolocó a sus seguidores y alimentó rumores de regreso. Finalmente, la expectativa se confirmó: habrá una noche especial para revivir uno de los álbumes más influyentes del pop alternativo argentino reciente.

Entradas para el recital

Las entradas ya están disponibles a través de Passline, habilitada desde el 1 de abril, con la posibilidad de comprar con diferentes medios de pago. El show se realizará el próximo 5 de junio en C Art Media, una de las salas más activas de la ciudad, y contará con la producción de Clix. La fecha aparece como irrepetible: la banda fue clara en que se trata de un regreso por única vez, lo que potencia aún más el atractivo del evento.

"Perras on the Beach" se presenta en C Art Media.

La historia de "Perras on the Beach"

Desde su irrupción en 2016, Perras on the Beach logró construir un universo propio dentro de la música argentina. Con una mezcla de pop, indie y una estética desprejuiciada, el grupo se destacó por letras que combinan lo íntimo con lo absurdo, generando una conexión directa con una generación que encontró en sus canciones una forma distinta de narrarse.

Chupalapija, su primer álbum, no solo marcó el inicio de ese camino, sino que con el tiempo se convirtió en una obra de culto, expandiendo su influencia mucho más allá de su lanzamiento original.

La banda está integrada por Simón "Poxyran", Fabricio Foresto, Rodrigo Martínez e Ignacio Laspada; una banda que supo moverse con naturalidad entre lo experimental y lo accesible, dando forma a un sonido fresco que todavía resuena en la escena actual. En sus inicios, también formaron parte de la alineación Juan Mango, Lucca Beguerie y Gabriel "Coco" Orozco, quienes luego formaron la banda Usted Señálemenlo.

El show que preparan para el 5 de junio en C Art Media no solo será una celebración de su disco debut, sino también la oportunidad de reencontrarse con ese espíritu que convirtió a Perras on the Beach en un fenómeno generacional. Una noche pensada para volver a ese lugar donde sus canciones siempre funcionaron mejor: el escenario en vivo.