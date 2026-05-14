Entradas para La Delio Valdez en el Teatro Gran Rex 2026: precios y fecha de cuándo toca

La Delio Valdez se presenta en el Gran Rex.

Luego de agotar sus dos presentaciones en C Art Media en el mes de abril, La Delio Valdez anunció una nueva etapa de su recorrido presentando su gira de teatros 2026, que tendrá una de sus fechas más importantes en el histórico Teatro Gran Rex, para deslumbrar con lo mejor de su repertorio. Una banda que brinda muchos vientos y fiesta a la gente con su música.

Además, la orquesta continúa consolidando su proyección internacional con una extensa gira por Latinoamérica y Europa, que ya cuenta con shows confirmados en Perú, Chile, España, Francia y Alemania. Con una propuesta artística que sigue creciendo y convocando multitudes, La Delio Valdez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, llevando su música a nuevos escenarios dentro y fuera del país.

Cuándo toca La Delio Valdez y precios de las entradas

La Delio Valdez toca el próximo sábado 22 de agosto en el Gran Rex y los precios de las entradas son los siguientes:

Platea: $55.000

Pullman: $30.000

Superpullman: $35.000

La formación de La Delio Valdez

La Delio Valdez es una orquesta de cumbia creada en Buenos Aires, Argentina. Desde el 2009 desarrollan una propuesta artística propia, entendiendo a la cumbia como el lenguaje común que surca toda Latinoamérica en clave musical. Con 15 músicos y músicas en escena, La Delio Valdez retoma la gran tradición orquestal del continente.

La Delio Valdez la sigue rompiendo.

Su organización cooperativa referencia a las Orquestas Nacionales de Tango de la década del ‘50; su distinción y teatralidad sobre el escenario aluden a las grandes Orquestas Caribeñas, donde se destacan el baile y un sonido potente y arrollador. En sus sonidos se funden recursos de la tradición andina, la salsa, el rock, el jazz y el reggae para dar lugar a un estilo a la vez tradicional y moderno: un sonido internacional y contemporáneo donde se reflejan las identidades mestizas de la región.

El crecimiento de la banda

La Delio Valdez comenzó a consolidar su identidad artística en 2012 con el lanzamiento de su disco debut La Delio Valdez, un trabajo que marcó el inicio de su crecimiento dentro de la escena tropical argentina. Dos años después, en 2014, la banda profundizó su propuesta musical con La rueda del cumbión, ampliando su alcance y fortaleciendo su estilo colectivo y festivo.

Un momento clave llegó en 2015 con la incorporación de Ivonne Guzmán como vocalista de la orquesta. Su llegada, sugerida por Sergio Pappi —sonidista de la banda y exintegrante de Todos Tus Muertos y Actitud María Marta— aportó una nueva fuerza escénica y vocal que impulsó aún más la popularidad del grupo, que desde allí no paró de crecer y logró instalarse en la escena nacional y regional.