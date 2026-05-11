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Cuenta DNI: los descuentos que hay para el lunes 11 de mayo 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renovó sus beneficios de mayo y este lunes 11 habrá descuentos clave en comercios, librerías y supermercados. Además, volvió una de las promociones más esperadas: las cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

11 de mayo, 2026 | 04.00

En medio de una inflación que golpea el bolsillo y un consumo cada vez más condicionado por promociones y reintegros, Cuenta DNI volvió a convertirse en una herramienta central para miles de familias bonaerenses. Como ocurre cada mes, la billetera digital del Banco Provincia actualizó su batería de descuentos y beneficios, con promociones que abarcan desde supermercados hasta ferias, gastronomía y librerías.

El dato que más impacto generó en mayo fue el regreso de las tres cuotas sin interés para compras con tarjeta de crédito vinculada a la app. Una medida que llega en un contexto donde financiar consumos cotidianos volvió a ser una necesidad para gran parte de la clase media. De acuerdo a las estimaciones oficiales, una persona que aprovecha todos los beneficios puede ahorrar hasta $150 mil mensuales.

Qué descuentos de Cuenta DNI hay este lunes 11 de mayo

El lunes aparece como uno de los días más fuertes para quienes buscan ahorrar en compras diarias. Estos son los beneficios disponibles este 11 de mayo:

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $5.000 semanales por persona. El reintegro se alcanza con consumos de $25.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona.
  • Universidades, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, también con tope de $6.000 semanales.
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Supermercado Día: 10% de descuento este lunes, sin límite de reintegro.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000.
  • Tres cuotas sin interés: al pagar con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Cuenta DNI.

Qué promociones siguen durante la semana con Cuenta DNI

Además de los beneficios del lunes, Cuenta DNI mantendrá promociones especiales durante toda la semana:

  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves.
  • Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope.
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles.
  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes.
  • Gastronomía y FULL YPF: 25% de descuento sábados y domingos.

MÁS INFO

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento. 
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