Flick celebra el título de liga del Barça en pleno luto: "Nunca olvidaré este día"

LaLiga - FC Barcelona-Real Madrid

​Un emocionado Hansi Flick celebró el domingo haber llevado al Barcelona a su 29.º título de ‌LaLiga, tras imponerse por ‌2-0 al Real Madrid en el Clásico, apenas unas horas después de que su padre falleciera.

El técnico alemán ocupó su lugar en el banquillo del Camp Nou a pesar de su tragedia personal, y llevó a su equipo a un resultado que deja ​al Barça fuera ⁠del alcance de sus rivales a falta de ‌tres jornadas para el final.

Antes del saque ⁠inicial, el estadio guardó un ⁠minuto de silencio en su homenaje. Las imágenes de la retransmisión mostraron a Flick entre lágrimas, consolado por ⁠miembros de su cuerpo técnico y jugadores, en ​un momento conmovedor que marcó el ‌tono emotivo de la velada.

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Sobre ‌el terreno de juego, el Barcelona puso la ⁠guinda a una campaña basada en unos nervios de acero y un compromiso inquebrantable con el ataque, consolidando el vínculo de Flick con una exigente ​afición que ‌ha acogido con entusiasmo su planteamiento audaz y agresivo.

"Ha sido un partido difícil y nunca olvidaré este día", dijo un emocionado Flick ante un Camp Nou abarrotado durante la celebración ⁠del título.

"Quiero dar las gracias a la plantilla y a toda la gente que nos ha apoyado. Lo más importante es que estoy muy orgulloso de tener un equipo tan bueno. Gracias por todo."

El entrenador, normalmente reservado, mantuvo concisa su alocución de victoria en medio de ‌las celebraciones, y añadió: "Gracias por esa determinación de luchar en cada partido. Lo agradezco de verdad".

"Mi equipo es fantástico y estoy encantado. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Es emocionante estar aquí con la afición, en ‌un Clásico, ganando al Real Madrid. Ahora creo que tenemos que celebrarlo."

El título pone el broche de oro a una ‌temporada extraordinaria ⁠para Flick, cuyo planteamiento táctico —a veces temerario, pero rara vez aburrido— ha resultado ser ​siempre entretenido y, en última instancia, exitoso en la máxima categoría del fútbol español.

Con información de Reuters