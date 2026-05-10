La noche del viernes en La Bombonera dejó mucho más que una eliminación dolorosa. Adam Bareiro, una de las piezas clave del ataque de Boca, debió abandonar la cancha a los 24 minutos del primer tiempo del duelo contra Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura. La imagen fue impactante: el paraguayo se tocaba la zona del aductor y enfiló directamente hacia el banco de suplentes sin esperar indicaciones.

Lo que más preocupa no es solo la salida temprana, sino lo que ocurrió después. Bareiro intentó reincorporarse al terreno de juego, dio algunos pasos, pero el dolor resultó insoportable y volvió al banco visiblemente desconsolado. Milton Giménez ingresó en su lugar para completar el partido.

Qué tiene Bareiro y cuál es el diagnóstico preliminar

Según trascendió a través del periodista Diego Monroig en ESPN, el propio delantero comentó a su entorno que sintió que "se le soltó algo" en la zona de la ingle. Si los estudios médicos confirman una lesión muscular, sea un desgarro parcial o una distensión severa, la recuperación demandaría un mínimo de 21 días, lo que lo dejaría afuera de los dos compromisos decisivos que tiene Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores, según consigna el sitio Planeta Boca Juniors.

El dato no es menor: Bareiro ya había arrastrado una molestia durante el entrenamiento del viernes previo al partido. Pese a ello, Claudio Úbeda decidió incluirlo como titular, una apuesta que terminó saliendo cara.

Lo que explicó Úbeda sobre la lesión

En conferencia de prensa, el entrenador de Boca dio su versión sobre lo sucedido. Según el Sifón, la molestia se originó en una jugada puntual: Bareiro ensayó una media chilena dentro del área, y ese movimiento le generó un tirón en la zona cercana a la ingle. Al ponerse de pie, ya no pudo continuar.

Úbeda aclaró que este problema no tenía relación directa con la molestia previa que el jugador había sentido en la práctica del viernes. No obstante, la decisión de ponerlo desde el arranque sabiendo que no estaba al cien por ciento quedará bajo la lupa, especialmente si la lesión resulta más grave de lo esperado.

El peor escenario: sin Bareiro para la Libertadores

El calendario no perdona. Boca recibe a Cruzeiro el próximo martes 19 de mayo a las 21:30 en un partido que el propio Úbeda definió como una final. Luego cerrará la fase de grupos el jueves 28 de mayo ante Universidad Católica, también en La Bombonera. Si Bareiro no llega, el peso del gol recaerá sobre Milton Giménez, Merentiel y Ángel Romero, en un momento donde la efectividad del equipo está en tela de juicio.

La situación de Bareiro se suma al clima de crisis que dejó la eliminación frente a Huracán. Boca perdió 3 a 2 en su propia cancha, jugando los últimos minutos con dos hombres de más, y ahora afronta la recta final de la Libertadores con más dudas que certezas. Los estudios médicos de las próximas horas serán determinantes para saber si el goleador paraguayo podrá estar disponible o si el Xeneize deberá afrontar la definición continental sin una de sus principales armas ofensivas.