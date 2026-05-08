Cuando Martín Palermo habla de delanteros, en Boca se escucha. El máximo goleador de la historia del club, con una autoridad que le dan los años y los goles, sorprendió al revelar el nombre del centrodelantero que considera ideal para el Xeneize: André-Pierre Gignac, el francés que hace más de una década se convirtió en leyenda de Tigres en México.

En una entrevista con el programa Te Dejo En Orsai, le preguntaron al "Titán" con qué famoso había mantenido comunicación recientemente y la respuesta no tardó en generar revuelo. Palermo mencionó al delantero galo, aseguró que se escriben con frecuencia y fue contundente al marcarlo como una pieza que encajaría perfecto en el equipo de Claudio Úbeda.

La frase que lo define todo

Lo que más llamó la atención fue la característica que Palermo destacó como fundamental para poder rendir en La Bombonera con la camiseta azul y oro. No habló de goles ni de físico, sino de actitud: señaló que para jugar en Boca se necesita tener una cuota de locura, esa chispa que diferencia a los jugadores comunes de los que abrazan la presión de un club con la exigencia del Xeneize.

Una definición que, viniendo de quien vivió finales inolvidables, goles imposibles y momentos de máxima tensión, cobra un peso especial. Palermo entiende como pocos lo que significa cargar con la responsabilidad de ser el 9 de Boca.

Gignac, un nombre que ya sonó en la Ribera

La recomendación del ídolo no es un capricho ni una fantasía. Gignac ya estuvo en la mira de Boca en el pasado, pero en su momento eligió continuar en Tigres, donde se siente como en casa. De hecho, compañeros del francés en el club mexicano confirmaron que el delantero rechazó al Xeneize para seguir vistiendo la camiseta de los felinos.

Su trayectoria habla por sí sola. El francés de 39 años lleva más de una década en Tigres, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club con más de 300 goles en todas las competiciones. En México conquistó cinco títulos de Liga MX, una Concacaf Champions League y varias ediciones del Campeón de Campeones, entre otros logros. Antes de llegar a tierras aztecas, brilló en la Ligue 1 con Toulouse y Olympique de Marsella, donde fue goleador del campeonato francés en la temporada 2008-09.

Un final de ciclo que abre la puerta

Lo que le da un condimento extra a la recomendación de Palermo es el contexto actual de Gignac. Según reportes desde Monterrey, el delantero no renovará su contrato con Tigres, que vence al finalizar el Clausura 2026. En la actual temporada, su participación cayó de manera notable: apenas sumó 194 minutos en 7 partidos y convirtió 2 goles. Las lesiones y el paso del tiempo redujeron su protagonismo, y el club ya inició un proceso de renovación generacional en el ataque.

Si finalmente se confirma su salida de Tigres como jugador libre, Gignac quedará disponible en el mercado en un momento en el que Boca necesita resolver su situación ofensiva, sobre todo con la incertidumbre que rodea la continuidad de Edinson Cavani por sus problemas físicos.

Palermo también elogió a Bareiro

En la misma charla, el "Titán" fue consultado por el mejor delantero del fútbol argentino actual y no dudó en mencionar a Adam Bareiro, a quien conoce de cerca tras haberlo dirigido en Fortaleza de Brasil. Palermo destacó que el paraguayo le dio buenos resultados cuando lo necesitó y reveló que le recomendó aprovechar la oportunidad de llegar a Boca cuando se le presentó la chance.

Un respaldo que, considerando la fuente, tiene un valor enorme. Palermo sabe lo que se necesita para ser goleador en Boca, y si apunta a Gignac como el 9 ideal, es porque ve en el francés esa locura necesaria para abrazar el desafío más grande del fútbol argentino.