Un titular de Barcelona está enamorado de Boca: "Siempre me ha gustado"

Una figura del Barcelona de España expresó su admiración por Boca: de quién se trata.

Una joven figura del a nivel internacional sorprendió en el ámbito del fútbol argentino al declarar su simpatía por Boca Juniors, tanto por La Bombonera como por el ambiente que los hinchas generan allí en cada partido. Se trata de Gavi, titular y referencia del mediocampo en el Barcelona, quien en una entrevista con DSports aseguró: "Siempre me ha gustado Boca por la afición y por el estadio", una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas xeneizes.

El Golden Boy 2022 y pilar en la Selección de España que dirige técnicamente Luis de la Fuente también habló sobre la Selección Argentina y la ubicó entre las principales candidatas para el próximo Mundial 2026. "Es una de las favoritas porque tiene a Leo Messi y grandes jugadores", sostuvo el volante del conjunto catalán. Cabe recordar que la 'Albiceleste' y 'La Roja' podrían cruzarse en los 16vos de final, la primera instancia de eliminación directa en el certamen, aunque la expectativa está puesta en que ambos combinados lideren sus grupos y no se encuentren hasta una eventual final.

Gavi iba a enfrentar al seleccionado de Lionel Scaloni en marzo pasado por la Finalissima, duelo que tras varios idas y vueltas no se llevó a cabo. En ese enfrentamiento hubiera estado frente a frente con Leandro Paredes, quien además de conformar el plantel argentino viste en la actualidad la camiseta de Boca.

Por último, el volante de 21 años mencionó a los equipos que él considera como favoritos para la cita que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. "Yo creo que también está ahí Francia. Voy a decir tres aparte de España: Argentina, Francia y Portugal", sentenció.

Gavi palpitó la previa de un nuevo Clásico entre Barcelona y Real Madrid: "200%"

En una conferencia de prensa, el futbolista surgido en La Masía habló acerca del próximo clásico entre Barcelona y Real Madrid por La Liga de España y dejó en claro la importancia que tiene el encuentro: "Tenemos que ir al 200% para ganar el Clásico", afirmó el mediocampista azulgrana en la previa del partido que podría definir el torneo a favor del equipo de Hansi Flick.

"La verdad es que estamos muy concentrados y mentalizados para este partido. Al final un Clásico siempre se vive muy intenso", continuó. En ese sentido, Gavi sostuvo que el Barcelona deberá mantener el foco durante todo el encuentro para quedarse con la victoria. “Nosotros tenemos que estar concentrados para este partido y seguro que irá todo bien”, señaló el volante español.

El mediocampista también hizo referencia a la posibilidad de alcanzar una marca histórica en el campeonato español si el Barça logra ganar los partidos restantes. “Podemos igualar el récord que tiene el Barça de hace muchos años. Y eso es tener mucho mérito y estamos haciéndolo”, explicó.

Además, insistió en la relevancia de sumar los tres puntos frente al Real Madrid para continuar peleando por ese objetivo estadístico. “Hay que ganar este Clásico y ganar los partidos restantes que quedan y poder llegar a los 100 puntos, que sería algo histórico”, aseguró.

Gavi, sobre el clásico entre Barcelona y Real Madrid del próximo fin de semana: "Es importante para nosotros y para la afición. Tenemos que dar lo mejor de nosotros".

Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid, el Clásico que puede definir La Liga de España

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 10 de mayo por la fecha 35 de La Liga de España, en un clásico que puede resultar decisivo para la definición del campeonato. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou desde las 16 de Argentina (21 de España), con el conjunto catalán llegando como líder y con la posibilidad de obtener al título ante su máximo rival.