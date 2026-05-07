Vence una importante cuota de ARBA: hay tiempo para pagarla con descuento

Vence el plazo para pagar con descuento el impuesto Automotor (Patentes) de ARBA.

Este jueves 7 de mayo vence la cuota 3 del Impuesto Automotor en la provincia de Buenos Aires. La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) informó que hasta este jueves el abono de la cuota 3 de Patentes tendrá un 10% de descuento, en tanto y en cuanto estén al día y paguen a término. La bonificación del 10% estará disponible con cualquier medio de pago que elijan los y las contribuyentes.

A partir de este año, comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos del Impuesto a los Automotores, con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas, lo que brinda mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes. Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

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Cambia Ingresos Brutos: la medida de ARBA para no acumular saldos

Cerca de 12 mil pymes, comercios y pequeñas empresas bonaerenses se inscribieron durante el primer trimestre del año al régimen “Riesgo 0, SAF 0”, la nueva herramienta implementada por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y mejorar el capital de trabajo del sector productivo.

La iniciativa introduce un esquema de ajuste automático de alícuotas de retención y percepción, que se adecúan en función del perfil fiscal de cada contribuyente. Cuando los pagos a cuenta superan niveles razonables respecto del impuesto determinado, el sistema reduce de oficio esas alícuotas, evitando la generación de créditos fiscales inmovilizados.

El nivel de adhesión alcanzado en los primeros meses del año refleja el impacto positivo de la medida en el entramado productivo, en particular entre pequeñas y medianas empresas que requieren previsibilidad y liquidez para sostener su actividad en un contexto económico complejo.

Al respecto, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que “la rápida incorporación de más de 12 mil pymes demuestra que estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo: terminar con los saldos a favor que durante años afectaron el flujo financiero de las empresas”. Y agregó: “Este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir”.