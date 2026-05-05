Cascada, mármol y jacuzzi: uno por uno, los gastos de Adorni en su casa del country de Indio Cua

Más de 3.500 dólares gastados en la famosa cascada, a lo que se suman casi 1.300 dólares en una bacha de mármol, 33.000 dólares en ventanas y compras de accesorios para un jacuzzi.

Estas son solo algunas de las compras realizadas por el contratista Matías Tabar para la refacción de la casa que jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posee en el country de Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Tabar, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado en calidad de testigo como parte de la ronda de testimonios en el marco de de la investigación el patrimonio del funcionario acusado por enriquecimiento ilícito. Tabar declaró bajo juramento de decir la verdad.

En el listado que el contratista entregó a la Justicia, y que se filtró a los medios, figuran un total de 59 renglones de gasto, que incluyen un cobro de 95.000 dólares en concepto de "obra inicial". En total, el mismo documento especifica que el costo de la obra completa es de 245.929 dólares.

La casa ubicada en Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz fue registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en noviembre de 2024. Esa fue una de las propiedades por las que Pagano amplió la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

En su declaración, recogida por Noticias Argentinas, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los 120.000 dólares que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Uno por uno, los gastos de Manuel Adorni en la refacción de su casa del country de Indio Cua

El listado completo de gastos que Matías Tabar pasó a la familia Adorni para la refacción de la casa del country de Indio Cua, por más de 245.000 dólares, es el siguiente (los renglones se transcriben exactamente como aparecen en el documento original):