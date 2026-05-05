Mejores que las francesitas: así son las Cloudy French Nails que van a brillar en mayo 2026.

Las Cloudy French Nails son la nueva tendencia en uñas para este otoño-invierno 2026 que va a reemplazar completamente a las francesitas tradicionales, tan elegidas desde hace décadas. Se trata de una alternativa mucho más original y moderna, sin perder elegancia.

Estas uñas se posicionan como las más elegantes del 2026. Se trata de una versión actualizada de la manicura francesa, con un acabado suave, difuminado y mucho más etéreo. Es ideal si querés algo suave y delicado y ya te aburriste de las french clásicas.

Cloudy French Nails: cómo son y en qué se diferencian de las francesitas comunes

La inspiración sigue siendo la manicura tradicional, pero con un giro moderno. En lugar de ese contraste marcado entre la base nude y la punta blanca definida, acá todo se vuelve más sutil.

Los tonos se fusionan entre sí generando un efecto degradé muy suave, casi imperceptible, que hace acordar a un cielo nublado al amanecer, con matices rosados y blancos que se mezclan de forma natural.

El acabado brillante, tipo glaseado, termina de sellar el look y le da ese toque sofisticado sin que se vea tan cargado. Esta tendencia fue impulsada por la nail artist Betina Goldstein, quien creó este diseño para Zoë Kravitz en una alfombra roja, marcando el inicio de una estética que rápidamente ganó protagonismo en 2026.

A diferencia de la francesa clásica, donde la punta blanca es bien definida, acá el blanco se vuelve más cremoso, más suave, y se mezcla con una base rosada para lograr un efecto lechoso y elegante.

Esta combinación de tonos es lo que hace que las Cloudy French Nails sean una opción híbrida, que toma algo del estilo de los 2000, pero adaptado a la actualidad, con un acabado difuminado que te estiliza las manos y te da todo el estilo.

Cómo lograrlas o pedirlas en el salón

La técnica es más simple de lo que parece, pero tiene un truco clave: trabajar los esmaltes antes de que sequen. Primero, se aplica un blanco cremoso en la punta de la uña. No debe ser un blanco intenso ni brillante, sino más bien suave para mantener la naturalidad.

Luego, se suma un esmalte rosa claro en una capa fina sobre toda la uña, incluso encima del blanco. Esto permite que los tonos se mezclen y generen ese efecto degradé tan característico.

Si se superponen los esmaltes mientras aún están frescos, incluso se pueden hacer pequeñas formas difusas que recuerdan a nubes, sumando un detalle más artístico. Para finalizar, podés elegir el efecto. Con una base transparente, el resultado queda más “nublado” y natural.

Por otro lado, con un top coat brillante, el acabado se vuelve más pulido y con efecto glaseado. El secreto está en el equilibrio: que se vea trabajado, pero sin perder esa sensación de ligereza que define a esta tendencia.