María Becerra marca tendencia para este 2026: qué hay detrás de las uñas “garrita”, cómo se hacen y por qué son furor

María Becerra marca tendencia para este 2026: qué hay detrás de las uñas “garrita” y su técnica

María Becerra genera furor arriba y abajo del escenario porque, además de cantar, se convirtió en un ícono de la moda y revolucionó el mundo de las uñas con sus diseños maximalistas. Desde la nueva forma de “garrita”, hasta el nail art con apliques extravagantes, la cantante impuso una tendencia el año pasado que se mantendrá durante el 2026.

En diálogo con El Destape, la creadora de Amelie Studio y manicura de María Becerra desde el 2021, Giuliana Navia, compartió los detalles sobre cómo nacieron las uñas “garrita”, cómo las hace y cuál es el proceso creativo detrás de los nail art que se volvieron parte central de la nueva estética de la estrella mundial.

Los secretos sobre cómo nacieron y cómo se hacen las "uñas garrita" de María Becerra

El diseño llamó la atención desde el principio: uñas largas, puntiagudas y en forma de garra, similares a las de un felino, que llegaron a comienzos de 2025 para completar una nueva era estética de la cantante de cara a lo que luego fue el lanzamiento de su tercer álbum Quimera.

Las uñas "garrita" nacieron como una idea de María Becerra para tener algo distintivo y único

Navia reveló que las uñas garrita fueron idea de María Becerra. “En enero me llegan veinte WhatsApps de Mari con fotos y audios explicándome que iba a empezar esta nueva era, ella quería cambiar de estilo, empezar a vestirse de otra forma y a resaltar otras cosas, una de esas eran las uñas y me mandó todas las ideas de las garritas”, recordó. Y remarcó: “Ella quería que sea algo distintivo de ella que, yo creo, lo pudimos lograr”.

El llamativo primer modelo salió a las luz en febrero de 2025 eran de un color rosa suave, casi nude, y bien arqueadas. Estaban inspiradas en las uñas de los gatos de la cantante, ya que ama a sus animales. “Desde las primeras hasta las de hoy me fui perfeccionando, fui aprendiendo a hacerlas de a poco. Fuimos modificando los estilos, la altura y la garra”, explicó la manicura.

Luego empezaron a variar los diseños con una amplia paleta de colores y apliques. Incluso, las uñas "garrita" se volvieron parte central de la portada de Quimera donde María se encuentra rodeada de manos con diferentes nail arts que representan a todos sus alter egos. El objetivo fue captar la esencia de cada personaje del álbum.

Las uñas fueron parte central de la portada de Quimera, donde los diferentes nail arts representaron a cada personaje

Uñas garrita: una técnica diferente a las esculpidas tradicionales

La manicura explicó que, en comparación con las uñas esculpidas, las garritas llevan otro cuidado, ya que se preparan con mucho más material y es construida desde cero. “Yo no uso ningún tip o molde, sé que existen algunas parecidas a esas uñas, pero yo las uñas las construyo todas desde cero, las limo, las pulo, las esmalto, las hago todas yo”, remarcó.

La técnica de las uñas garrita es un secreto que Navia decidió guardarse, pero señaló que hacerlas, actualmente, le lleva el mismo tiempo que unas esculpidas tradicionales. “La primera vez que las hice tarde como cinco horas, hoy las hago en muchísimo menos tiempo, tal vez en lo que otra persona tardaría en hacer unas esculpidas tradicionales”, aseguró.

Sobre los estilos y el diseño, Navia explicó que solía decidirlos junto a Becerra, pero actualmente hay todo un equipo de glam detrás para que las uñas combinen con los vestuarios de las diferentes presentaciones o campañas. Además, la creadora de Amelie Studio reveló que otras clientas le piden el modelo de las uñas garrita, pero solo se las hace a la cantante. “Solo se las hago a Mari porque es algo distintivo de ella. Me pone recontenta que haya un montón de gente que me las pide, pero por el momento solo se las hago a ella”, manifestó.

A pesar de las críticas, las garras se imponen como una tendencia para el 2026

María Becerra compartió el nuevo diseño de sus uñas en redes sociales en febrero del 2025. “Uñas nuevas”, escribió en un video de Tiktok que rápidamente se volvió viral y recibió muchos cuestionamientos.

“Cuando ella me dijo esta idea y lo charlamos, sabíamos que nos iban a criticar porque así es la gente, cuando ven algo nuevo e innovador que no le gusta y no están acostumbrados tiende a obviamente criticarlo”, señaló la manicura de María Becerra.

Sin embargo, un año después, mucha gente las pide y las recrean. Para vivir los dos shows agotados en estadio River muchas fanáticas se hicieron diseños similares a los diferentes personajes de Quimera. Algunas incluso subieron videos en TikTok con su experiencia yendo a comprar a la ferretería tuercas, tornillos, arandelas y resortes para copiar la tendencia maximalista de María Becerra. "No pensé que iba a pisar tan fuerte, como lo está haciendo en el último tiempo", apuntó Navia sobre el innovador diseño.

Las uñas de Jojo, con apliques metálicos, fueron de las más recreadas por las fanáticas

Para la manicura María Becerra llevó a "una especie de revolución". "Marcó un antes y un después, cuando arranqué a trabajar con ella los artistas no le daban tanta importancia a las uñas, siempre eran lo último, hoy siento que gracias a Mari se le fue dando esa importancia", consideró.

Lo cierto es que el maximalismo en el nail art se posiciona como una de las grandes tendencias para el 2026. Este año, especialmente durante el verano, quedarán atrás los diseños tranquilos propios del clean look y tomarán impulso los diseños con brillo, más coloridos y llamativos como los que usa la Nena de Argentina.