María Becerra cruzó a un libertario y lo expuso tras criticarla en redes: “Amo mi país”

María Becerra no se guardó nada.

Después de un año intenso, coronado por un show histórico en el estadio Monumental, María Becerra decidió tomarse un merecido descanso. Junto a su pareja, J Rei, la cantante cumplió un sueño que venía postergando desde hacía tiempo: viajar a Finlandia para pasar las fiestas rodeados de nieve, lejos del ruido y la rutina.

“El viaje de nuestros sueños. Siempre quisimos hacerlo exactamente así: Navidad, Año Nuevo, mucha, mucha nieve; solos vos y yo, aventurándonos en nuestro país de las maravillas”, escribió la artista en Instagram, acompañando una serie de imágenes donde se los ve disfrutando del paisaje invernal y del clima de intimidad que buscaban para estas vacaciones.

El cruce de Maria Becerra con un libertario

Como suele ocurrir con cada movimiento suyo, el posteo despertó miles de mensajes de apoyo, pero también abrió la puerta a las críticas. Entre los comentarios negativos, varios usuarios libertarios cuestionaron su decisión de pasar las fiestas fuera de la Argentina y le recriminaron una supuesta contradicción con su discurso “nacional y popular”.

Uno de esos mensajes fue el detonante. “¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas?”, le escribió un usuario identificado con posturas libertarias. La respuesta de María fue inmediata y contundente.

“Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos, Rodri. Amo a mi país. Me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país, llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy”, comenzó la cantante, visiblemente molesta. Y remató con una pregunta directa: “¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los huevos a mí? Contame, que me re interesa”.

Lejos de terminar ahí, el intercambio escaló cuando el usuario insistió y se definió como “un hombre de palabra”. Esa frase terminó de colmar la paciencia de la artista. “Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste”, retrucó Becerra, antes de lanzar otra chicana: “Por cierto, no contestaste mi pregunta, Rodri. ¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de ‘zurdita’?”.