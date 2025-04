María Becerra adelanta su tercer disco y habla de su nuevo rol como embajadora de XTI: "Le pongo corazón a todos mis proyectos"

María Becerra, una de las artistas más influyentes de la música hispana, continúa expandiendo su carrera con nuevos y emocionantes proyectos. Recientemente se convirtió en embajadora de XTI, la marca española de calzado que llegó a Argentina de la mano de Sky Blue, con más de 20 años de experiencia en la producción local.

Hace algunos días, la artista presentó oficialmente la colección Otoño/Invierno '25 de XTI, que incluye una variedad de modelos veganos y certificados por PETA, destacando el compromiso de la marca con la moda sustentable. Además de su rol como embajadora, María Becerra se encuentra trabajando en su tercer álbum, que promete ser uno de sus proyectos más grandes hasta la fecha. Con canciones que fueron elaboradas durante años y la participación de músicos de todo el mundo, el disco tiene previsto su lanzamiento para este año.

En medio de este éxito profesional, María dialogó con El Destape y demostró que sigue conectando con sus raíces, reafirmando lo que significa para ella ser argentina, un país que considera su hogar, su cultura y su inspiración.

Con su estilo único, María Becerra celebra la sinergia entre la creatividad y el espíritu audaz de XTI, marcando un nuevo hito en su carrera y en la moda sustentable.

¿Qué se siente para vos ser embajadora de XTI?

- Ser embajadora de XTI es un honor, porque no es un detalle menor ya que que no solo soy embajadora en Argentina, sino también a nivel mundial. XTI es una marca española, y también soy embajadora allá, que es el país de ellos básicamente, y eso me parece algo súper grande y súper importante. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. La moda es un mundo que a mí me interesa muchísimo, lo exploro cada vez más, soy muy curiosa, me gusta experimentar mucho. Y creo que esta es una gran oportunidad también para ver las cosas desde adentro.

Además, compartís muchos valores con la marca ¿cómo ves la importancia que se le está dando a la moda vegana en el mundo?

- La verdad que me parece algo increíble. ¿Viste que hay modas y modas? Esta me parece una buena. Qué lindo que se ponga de moda algo así. Siento que mi relación con la marca siempre fue muy copada porque ellos ya se acercaron con una propuesta súper relajada. Es una gran oportunidad para mí también ser la cara de una marca de zapatos porque te da una visibilidad muy zarpada. También es una propuesta vegana, sustentable… esas cosas a mí me copan muchísimo. Son las causas a las que hay que darles voz y hay que seguir empujando. Así que estamos muy alineados con la marca.

María Becerra, embajadora de XTI, deslumbra con su presencia en la presentación de la colección Otoño/Invierno ‘25, mostrando su compromiso con la moda sustentable y auténtica.

Se acaba de cumplir un año de los River, un gran evento en tu vida. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Un nuevo disco?

- Estoy con un montón de proyectos siempre, pero en específico este año estoy trabajando en mi tercer álbum. Va a salir este año sí o sí, en unos pocos meses, y me tiene muy entusiasmada. Es un proyecto muy grande, hay canciones que llevaron años para hacerse. Músicos de todo el mundo participando, gente muy grosa, de un nivel muy zarpado. Este álbum es al que más cabeza le dediqué. O sea, a todos los discos les dedico mucho esfuerzo y mucho corazón, pero este en específico me rompió el cerebro. Eso hizo que me replanteara muchas cosas, como nuevos comienzos, diferentes desenlaces, diferentes conceptos, cómo seguir, ¿no? Este álbum me costó muchísimo.

La cantante y embajadora de XTI posa con una de las innovadoras propuestas veganas de la nueva colección, destacando el impacto positivo de la moda inclusiva y responsable.

Hace bastante tiempo que sos una de las artistas más escuchadas, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Pero te quería preguntar particularmente por Argentina: ¿qué significa para vos este país?

- Argentina para mí significa todo. Es mi familia, es mi amor eterno, es mi comodidad, es mi hogar. Siento que es más que el país donde nací. Es mi cultura, es cómo me expreso, cómo me visto, la música que escucho, las palabras que digo. Es un lugar del que nunca me quiero ir. Cada vez aprendo más, cada vez amo más a Argentina, de diferentes formas y en distintos aspectos, y eso me hace sentir muy bien.