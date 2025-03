El insólito momento que vivió María Becerra en el baño de Olga: "Lo detoné"

María Becerra sorprendió con sus declaraciones en pleno vivo.

María Becerra trabaja en su próximo disco y también sacó una colaboración con una marca de zapatillas; en ese contexto, dio algunas entrevistas con medios masivos de Argentina. En uno de los reportajes, la cantante demostró una vez más su espíritu divertido y gracioso y reveló una insólita anécdota causada por sus nervios.

La intérprete de canciones como Ojalá, Automático y Amor de mi Vida acudió como invitada al nuevo ciclo de Paula Chaves en el canal de streaming Olga y allí reveló lo que le pasó en el baño, como consecuencia de los nervios. La conductora y los columnistas del programa le preguntaron a la artista por la gran multitud que había afuera, en relación a si aún se ponía nerviosa.

Por su parte, Becerra respondió de manera gráfica con una revelación sobre lo que le pasó antes de entrar al estudio: "Es muy heavy, me sorprende mucho todavía. Me sigue pasando (el hecho de ponerse nerviosa). No vayan al baño porque lo reventé, tenía unos nervios, una panza floja que no podía más". Por supuesto que todos los presentes en el programa soltaron carcajadas por la gracia de María al relatar la situación vivida antes de salir al aire.

La palabra de Lali Espósito sobre el odio de Milei hacia ella y María Becerra

"Es espantoso, está mal. Está muy mal que eso pase. Pero bueno, yo creo ser siempre respetuosa, es raro que me saquen a mí de mis casillas y mi madre me retaría si fuera una mina irrespetuosa", comentó Espósito sobre los agravios del presidente. En ese momento, el periodista de Puro Show le recordó que recientemente Milei la nombró otra vez como "Ladri Depósito" y ella soltó: "Sí, al pedo aparte, tenía tanto para decir siendo el Presidente, es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí que soy una cantante. Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son violentas de hecho. Pero bueno, es una época en la que se va contra eso, contra algunos discurso de odio".

María Becerra, en vivo.

Qué dijo María Becerra del gobierno

La música aprovechó su presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia de Neuquén, evento que se encargó de cerrar con más de 400 mil personas como espectadoras de su show. "No se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación y, si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros", comenzó su descargo la cantante sobre los incendios.

"Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer, porque muchas familias perdieron sus casas, porque hay miles de hectáreas quemadas, porque hay gente que murió, porque hay animales que están muriendo, porque a nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño", continuó Becerrra. Y cerró: "Sigamos ayudando y sigamos demostrando que Argentina es fuerte y es solidaria".