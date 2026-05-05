La policía presenta medidas de seguridad para Eurovisión en Viena.

La policía de Viena prevé que las protestas contra la participación de Israel en el Festival de Eurovisión incluyan "bloqueos ‌y acciones disruptivas", según informaron ‌el martes, calificando el certamen celebrado en la capital austriaca como uno de los eventos de mayor envergadura en materia de seguridad a los que se han enfrentado.

El concurso, una celebración de la música pop y el espectáculo extravagante, se celebra este año en unas circunstancias especialmente tensas, ya que cinco cadenas nacionales, entre ellas la ​española RTVE y ⁠la irlandesa RTE, lo están boicoteando por la conducta de Israel ‌en la guerra de Gaza, iniciada en represalia por ⁠los ataques perpetrados por Hamás contra ⁠Israel en octubre de 2023.

La guerra de Irán ha agravado ahora esa tensión.

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Hasta ahora se han registrado para la próxima semana un puñado ⁠de manifestaciones, principalmente en contra, pero también a favor de ​la participación de Israel, con una asistencia estimada ‌de hasta 3.000 personas.

Las protestas deben ‌registrarse con 48 horas de antelación.

"Esperamos que, de hecho, se ⁠produzcan bloqueos y acciones disruptivas, especialmente el día de la final, ya sea a través de concentraciones autorizadas o no autorizadas", declaró en una rueda de prensa Xenia Zauner, una alta funcionaria de ​la policía ‌que supervisará la operación de seguridad.

Las manifestaciones contra la participación de Israel se han convertido en una constante de las últimas ediciones del torneo.

La víspera de la final, el viernes 15 de mayo, es también el Día de la ⁠Nakba, en el que los palestinos conmemoran la pérdida de sus tierras tras la guerra de 1948, con motivo del nacimiento del Estado de Israel. La palabra "nakba" significa "catástrofe". Zauner señaló que ese día tiene "un gran significado emocional para el movimiento pro-palestino".

La policía se está preparando para hacer frente a una amplia gama de amenazas.

Se prohibirán los drones en un radio ‌de 1,5 km (0,9 millas) de lugares como el recinto del concurso, y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos creará un grupo de trabajo en Nueva York la próxima semana con el que las autoridades austriacas podrán contactar las 24 horas del día para hacer frente ‌a las amenazas cibernéticas, según informó la policía.

Aunque el "nivel de alerta terrorista" general en Austria lleva más de dos años en el segundo nivel más ‌alto, no existe ⁠ninguna amenaza específica contra el concurso, según declaró el vicepresidente de la policía de Viena, Dieter Csefan.

Los asistentes ​al evento deben esperar controles de seguridad al nivel de los aeropuertos internacionales y solo podrán llevar al interior bolsas pequeñas y transparentes, según informó la policía.

(Edición: Alexandra Hudson, Editado en español por Juana Casas)