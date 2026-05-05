Cerró una importante marca de ropa de Salta por la crisis de Javier Milei: "Los costos no paran de subir mientras el consumo baja"

Un comercio de la ciudad de Salta se suma a la lista de cierres atravesados por el contexto de crisis económica que devino de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Se trata de Fruta Store, un reconocido local de indumentaria ligado a la cultura urbana, el diseño independiente y la escena BMX.

Tras más de 10 años de trayectoria en la ciudad, el local decidió cerrar sus puertas y lo confirmó a la comunidad a través de un comunicado en las redes sociales. En el mensaje difundido por el emprendimiento explicaron que la decisión responde a la imposibilidad de sostener el proyecto frente a las actuales condiciones de la economía.

Fruta Store, un espacio que había trascendido lo comercial

Durante una década, Fruta Store se consolidó como mucho más que una tienda de ropa en Salta. El local funcionó como punto de encuentro para jóvenes, artistas y referentes de la cultura urbana local, acompañando producciones audiovisuales, colaboraciones con marcas independientes y el crecimiento de la escena BMX.

En su mensaje de despedida, quienes formaron parte del proyecto destacaron el valor de la comunidad construida a lo largo de los años. Además agradecieron a clientes, artistas, marcas y colaboradores que impulsaron el crecimiento del espacio y lo convirtieron en un referente dentro de su nicho.

“Fueron años de crecimiento, aprendizaje y sobre todo, de comunidad”, expresaron desde Fruta Store y remarcaron el acompañamiento constante de quienes apoyaron el proyecto desde su inicio.

El impacto de la crisis económica en el sector

Desde la marca señalaron que el rubro textil atraviesa un escenario especialmente difícil, con costos de producción e insumos en alza constante, que afectan directamente la rentabilidad.

A esto se suma la caída del consumo, en un marco donde la pérdida del poder adquisitivo limita las ventas y complica la sostenibilidad de los comercios independientes. “Se volvió muy difícil”, dijeron desde el emprendimiento y explicaron que el contexto económico terminó por imponerse.

Sin embargo, reconocieron que la decisión no fue sencilla y que Fruta Store representó una parte importante de sus vidas durante 10 años, que no solo dejaron un recorrido comercial, sino también vínculos, experiencias y una identidad construida junto a la comunidad.

Este cierre se inscribe en una tendencia mucho más amplia que hoy por hoy afecta a pequeños y a medianos emprendimientos en distintas ciudades del país.