Arsenal vs. Atlético Madrid por Champions League: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

Atlético de Madrid buscará romper los sueños del Arsenal de volver a una final de Champions League después de 20 años cuando visite el Emirates Stadium este martes, en la vuelta de las semifinales de la máxima competición europea. Los "Colchoneros" llegan con la difícil misión de superar el empate 1-1 del partido de ida en el Metropolitano, un resultado que dejó a los Gunners con una ligera ventaja de cara a este compromiso definitorio.

En el primer duelo, Julián Álvarez hizo historia al convertirse en el argentino más rápido en alcanzar los 25 goles en Champions League, superando nada menos que el registro de Lionel Messi al lograrlo en 41 partidos frente a los 42 del astro rosarino.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Arsenal, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Arsenal?

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la vuelta de las semifinales de la Champions League se jugará este martes 5 de mayo de 2026, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será el alemán Jan Seidel.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega a este compromiso tras empatar 1-1 en casa durante el partido de ida, un resultado que los deja obligados a buscar la victoria o al menos un empate con goles en suelo inglés para avanzar a la final de Budapest. Los rojiblancos ya no tienen nada que disputar en el plano doméstico: perdieron la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad y, aunque ya aseguraron un puesto de Champions para la próxima temporada al quedar entre los cuatro primeros de La Liga, el Barcelona se encamina al título liguero sin mayor oposición.

El Atlético viene de ganar 2-0 como visitante ante Valencia el pasado fin de semana, aunque Simeone realizó 11 cambios en la alineación titular para preservar a sus principales figuras de cara a esta semifinal. A pesar de que el equipo alternativo incluyó a Koke y Antoine Griezmann en el segundo tiempo, la victoria demostró la profundidad del plantel colchonero. Esta racha positiva llega en el momento justo, considerando que los madrileños atravesaron una pésima racha en primavera con siete derrotas en ocho partidos entre el 18 de marzo y el 22 de abril.

Los dirigidos por el Cholo tienen antecedentes alentadores en este tipo de escenarios: han progresado en seis de sus últimas 10 eliminatorias europeas después de empatar el partido de ida en casa. Además, los rojiblancos ya eliminaron al Arsenal en unas semifinales continentales anteriormente, cuando se impusieron en la Europa League 2017-18, un precedente que alimenta las esperanzas de repetir la hazaña en una instancia aún más importante.

Por su parte, el Arsenal llega a este duelo con la tranquilidad de saber que cualquier empate o victoria lo instalará en su primera final de Champions League en dos décadas. Los Gunners se mantienen invictos en la presente edición del torneo y, si logran clasificar, establecerán un nuevo récord de 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota en la competición europea más prestigiosa.

El equipo de Mikel Arteta viene de golear 3-0 a un Fulham mermado por enfermedades el pasado sábado, resultado que les permitió estirar su ventaja en la cima de la Premier League a seis puntos sobre el Manchester City (aunque los Citizens tienen dos partidos menos). Los londinenses cuentan con un impresionante registro en casa ante equipos españoles: solo han perdido uno de sus últimos 15 partidos UEFA como locales frente a rivales de La Liga, precisamente una derrota 2-0 ante Barcelona en los octavos de final de la temporada 2015-16.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Arsenal. Hace apenas seis meses, durante la fase de grupos de esta misma Champions League, los Gunners propinaron una contundente goleada de 4-0 al Atlético en el Emirates Stadium, un resultado que paradójicamente desató una racha de siete victorias consecutivas para los colchoneros en todos los torneos. Si el equipo de Simeone logra dar vuelta la serie, enfrentará en la final de Budapest al ganador del otro cruce semifinal entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain.

Formaciones probables de Arsenal y Atlético de Madrid

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard; Viktor Gyökeres.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julián Álvarez, Antoine Griezmann.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, tiene algunas dudas para conformar su once titular. Martin Ødegaard arrastra una molestia en la rodilla y Kai Havertz presenta problemas musculares, aunque ambos serían evaluados hasta último momento para intentar estar disponibles. Bukayo Saka, quien fue sustituido en el entretiempo del partido contra Fulham, no presenta inconvenientes ya que su cambio fue meramente precautorio pensando en este compromiso.

Las bajas confirmadas para los Gunners son Jurrien Timber por una lesión en la ingle y Mikel Merino debido a un problema en el pie. Se espera que Martín Zubimendi regrese a la alineación titular en el mediocampo tras haber sido preservado el fin de semana, cuando Myles Lewis-Skelly tuvo una destacada actuación en una rara oportunidad como titular. Asimismo, Piero Hincapié recuperaría su lugar como lateral izquierdo en detrimento de Riccardo Calafiori.

Por el lado del Atlético de Madrid, Diego Simeone recibió excelentes noticias respecto a Julián Álvarez, quien generó preocupación en el partido de ida cuando debió abandonar el campo en el segundo tiempo. Los estudios médicos descartaron una lesión grave para el delantero argentino, quien está confirmado para liderar el ataque colchonero en Londres. Álvarez no solo está en condiciones físicas óptimas, sino que llega motivado tras haber roto un récord histórico de Lionel Messi al convertirse en el argentino más rápido en alcanzar los 25 goles en la Champions League, logrando la marca en 41 partidos frente a los 42 que necesitó el ocho veces ganador del Balón de Oro.

El técnico argentino incluyó a 25 jugadores en la convocatoria para este partido, entre ellos otras dudas como Giuliano Simeone, Alexander Sorloth y José María Giménez, todos disponibles para el encuentro. Las únicas ausencias confirmadas en el plantel rojiblanco son Pablo Barrios y Nico González, ambos con problemas musculares en el muslo que les impedirán viajar a Inglaterra.

Arsenal vs Atlético de Madrid: ficha técnica