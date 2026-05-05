FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Anthropic.

El laboratorio de inteligencia artificial Anthropic se está adentrando cada vez más en el ‌sector de los servicios ‌financieros y el martes lanzó un software capaz de agilizar un sinfín de tareas para bancos, aseguradoras y otras empresas.

Coincidiendo con un evento que Anthropic organiza en Nueva York, la firma lanzó 10 agentes centrados en el ámbito financiero, o programas de IA que ​realizan tareas con ⁠una intervención humana limitada.

Entre ellos se incluyen agentes ‌capaces de elaborar un libro de presentación, ⁠auditar estados financieros o redactar ⁠notas de crédito, según informó Anthropic.

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La empresa también anunció más fuentes de datos a las que su denominada IA ⁠Claude puede acceder para realizar tareas financieras.

Sin haber ​cumplido aún un año desde que ‌revelara sus ambiciones de adaptar ‌la IA al sector financiero, Anthropic ha expandido ⁠rápidamente su negocio, con la adopción de sus soluciones por parte de Goldman Sachs, Visa, Citi, AIG y otras.

Los bancos se han apresurado a acceder a ​su ‌modelo Claude Mythos para reforzar su ciberseguridad.

Mientras tanto, el impulso de Anthropic por automatizar el trabajo empresarial ha afectado a una serie de acciones del sector financiero, jurídico y de software, ⁠debido a la previsión de que el proveedor de IA pudiera alterar o suplantar sus negocios.

El laboratorio de IA con sede en San Francisco ha afirmado que quiere mejorar los resultados para los clientes, en lugar de sustituirlos.

En una entrevista, Nicholas Lin, responsable del desarrollo de productos ‌de servicios financieros de Anthropic, afirmó que un Claude cada vez más capaz desarrollará "inteligencia específica para cada sector", por ejemplo en finanzas, aunque la IA de la firma sea ampliamente aplicable en todos los sectores.

Estos avances en ‌los modelos de IA, junto con la asistencia al cliente personalizada y las integraciones clave con software de oficina, están ‌sustentando un ⁠rápido repunte en el negocio de servicios financieros de Anthropic, señaló Lin. "Sinceramente, he visto ​un cambio espectacular, especialmente en los últimos seis meses", comentó.

Con información de Reuters