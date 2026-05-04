Corte Suprema EEUU permite que se reanude envío de píldora abortiva por correo, por el momento

FOTO DE ARCHIVO: Se ven cajas de mifepristona, la primera píldora en un aborto médico, en la Clínica Alamo para Mujeres en Carbondale, Illinois.

La ​Corte Suprema de Estados Unidos restableció temporalmente el lunes una norma federal que permite recetar la píldora abortiva mediante telemedicina y dispensarla por correo, revocando así una resolución ‌judicial que había bloqueado dicha normativa ‌y restringido el acceso al medicamento en todo el país.

El juez Samuel Alito dictó una orden provisional que suspende una decisión de la Corte de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, de volver a imponer una norma federal anterior que exigía una visita presencial al médico para recibir mifepristona.

El Quinto Circuito actuó en respuesta a un recurso contra la norma presentado por el estado de Luisiana, gobernado por los republicanos.

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La ​medida de la Corte Suprema, ⁠denominada "suspensión administrativa", da a los magistrados más tiempo para examinar las solicitudes de emergencia ‌presentadas por dos fabricantes de mifepristona con el fin de garantizar que ⁠el medicamento pueda suministrarse a través de la telesalud ⁠y por correo mientras se resuelve el recurso judicial en los tribunales inferiores.

Alito ordenó a Luisiana que respondiera a las solicitudes de los fabricantes de medicamentos antes del jueves e indicó ⁠que la suspensión administrativa expiraría el 11 de mayo. Se espera que el ​tribunal prorrogue la suspensión provisional o se pronuncie formalmente sobre las ‌solicitudes para esa fecha.

Alito, miembro de la mayoría ‌conservadora del tribunal (6-3), actuó porque ha sido designado por el tribunal para supervisar los ⁠asuntos de emergencia que surjan en un grupo de estados, entre los que se incluye Luisiana.

El caso vuelve a poner el polémico tema del aborto ante los jueces, que deben hacer frente a otro intento de los opositores al procedimiento de restringir el acceso a ​la mifepristona, con ‌las elecciones al Congreso de noviembre a la vuelta de la esquina.

En 2024, la Corte rechazó por unanimidad una primera iniciativa de grupos antiabortistas y médicos para revocar las regulaciones de la FDA que habían facilitado el acceso al fármaco, dictaminando que estos demandantes carecían de la legitimación necesaria para presentar el recurso.

La ⁠mifepristona, que recibió la aprobación reglamentaria de la FDA en 2000, se toma junto con otro fármaco llamado misoprostol para realizar abortos farmacológicos, un método que ahora representa más del 60% de todos los abortos en Estados Unidos.

Las disputas en curso sobre el derecho al aborto se producen tras la sentencia de la Corte de 2022 que anuló el precedente de 1973 del caso Roe contra Wade, que había legalizado el aborto en todo el país. Esa sentencia ha llevado a ‌13 estados a promulgar prohibiciones casi totales del procedimiento, mientras que varios otros han restringido drásticamente el acceso.

Luisiana demandó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 2025 alegando que una norma adoptada durante la administración del presidente demócrata Joe Biden en 2023, que facilitaba el acceso a la mifepristona al eliminar el requisito de dispensación presencial, es ilegal y socava ‌la prohibición casi total del aborto en el estado.

El fabricante de la píldora, Danco Laboratories, y GenBioPro, que produce una versión genérica, intervinieron en el litigio para defender la normativa de 2023. La administración ‌del presidente republicano Donald ⁠Trump, alegando una revisión en curso de las normas de seguridad relativas a la mifepristona, se opuso a la impugnación del estado.

En abril, el ​juez federal David Joseph, de Lafayette, Luisiana, se negó a bloquear la normativa, pero acordó con la administración suspender el caso en espera de la revisión. El Quinto Circuito bloqueó la norma el 1 de mayo.

Con información de Reuters