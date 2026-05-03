Ver River vs. Atlético Tucumán en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

River viene de vencer a Aldosivi. Crédito: prensa River.

River recibe este domingo a las 18:30 horas a Atlético Tucumán por el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Eduardo "Chacho" Coudet ya tiene asegurada su clasificación a los playoff del campeonato y marcha segundo en la zona A, con 29 unidades. No puede alcanzar ya el primer puesto, que ocupa Independiente Rivadavia con 33 unidades (ya aseguró ese lugar).

Sin embargo, este partido puede ser fundamental para asegurar jugar la mayoría de los partidos de local en los mata-mata. Hay que tener en cuenta que las series se juegan en la cancha del equipo mejor acomodado en la tabla, por lo que finalizar en la segunda posición es importante para lograr ese objetivo. En la última fecha, los únicos equipos que pueden alcanzarlo son Argentinos Juniors con 29 puntos (está abajo por cantidad de goles) y Rosario Central con 27.

Por dónde ver River contra Atlético Tucumán por el torneo Apertura

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre River y Atlético Tucumán será transmitido por el Pack Fútbol (ESPN Premium o TNT Sports, a definir).

Cómo se definen las posiciones de cara a los playoff

Para ordenar posiciones en caso de empate en puntos, la Liga Profesional de Fútbol establece como escala el siguiente orden: mayor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor, tabla entre los empatados: puntos entre sí, luego diferencia de gol y goles a favor en esos partidos, mejor ubicación en la Tabla General de Fair Play 2026. Si todo sigue igual, sorteo en el Comité Ejecutivo de la LPF.

River cierra la fase regular. Crédito: prensa River.

De este modo, los cruces de los ocho clasificados por zona: 1° A vs 8° B, 2° A vs 7° B, 3°A vs 6°B, 4°A vs 5°B, 5°A vs 4°B, 6°A vs 3°B, 7°A vs 2°B y 8°A vs 1°B. La llave se realiza a partido único en el estadio del equipo mejor clasificado, esto quiere decir que el 1º, 2º, 3º y 4º serán locales y el 5º, 6º, 7º y 8º visitantes. En caso de empate irán al tiempo suplementario, 30 minutos más, y si persiste la igualdad irán a penales. El Apertura se define con playoffs en octavos, cuartos, semifinal, todos a partido único y con ventaja de localía para el mejor clasificado en la fase de zonas. Mientras que la final se disputa en cancha neutral.