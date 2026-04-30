River quiere romper el mercado de pases y avanza por un refuerzo de la Selección Argentina

River va por un refuerzo que pasó por la Selección Argentina.

Con el mercado de pases en el horizonte, River Plate ya empieza a moverse con ambición. La dirigencia quiere sumar jerarquía en la mitad de la cancha y la prioridad en ese sector es Nicolás Domínguez, jugador que milita en el Nottingham Forest de la Premier League y por el que el "Millonario" ya inició gestiones para su contratación.

Aunque el semestre todavía presenta desafíos importantes, en Núñez ya proyectan el futuro. Clasificado a los playoffs del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino y líder en su grupo de la Copa Sudamericana, la directiva sabe que el plantel actual tiene deficiencias y apunta a dar un salto de calidad con refuerzos de peso.

En ese contexto, según reveló este jueves el periodista Germán García Grova, River puso el foco en Domínguez y preguntó condiciones económicas en el entorno del futbolista. Más allá del deseo, la negociación no será sencilla, ya que el mediocampista, de 27 años, es una pieza importante para el equipo inglés, tiene contrato hasta 2028 y su valor de mercado está alineado con el estándar de la Premier League, uno de los más altos del mundo.

Sin embargo, River apuesta a seducir al jugador con un proyecto deportivo ambicioso, la posibilidad de ser protagonista y el atractivo de ponerse la camiseta de un club inmenso de Sudamérica y que lo viene buscando desde hace más de un año. En Núñez saben que no será una operación simple, pero también que este tipo de apuestas pueden marcar la diferencia en la búsqueda de títulos.

Nico Domínguez, con el perfil ideal para el esquema de Coudet en River

La búsqueda de River no es casual. Coudet pretende un mediocampista versátil, con capacidad para recuperar, distribuir y también aportar en ofensiva. En ese sentido, Domínguez encaja perfectamente en el modelo que quiere el entrenador, un futbolista de área a área.

El “Chacho” considera clave reforzar el eje central del equipo con un jugador que aporte equilibrio y dinamismo. Y en ese rol, el ex Vélez Sarsfield reúne condiciones difíciles de encontrar en el mercado: despliegue físico, lectura táctica y experiencia en ligas de alto nivel.

Además, su edad lo ubica en un momento de madurez ideal, combinando recorrido internacional con potencial para seguir creciendo. Para la dirigencia, su llegada no solo elevaría el nivel del plantel, sino que también aportaría jerarquía en instancias decisivas.

Sus números en la temporada y el presente en Inglaterra

En la actual temporada, Domínguez viene mostrando regularidad en la Premier League. Acumula 35 partidos disputados, con un gol y dos asistencias, cifras que reflejan su aporte en ambos lados del juego y, aunque no siempre fue titular, siempre tuvo un rol relevante para el enrtenador.

Más allá de las estadísticas, su influencia se percibe en el funcionamiento colectivo. Es un jugador que aporta equilibrio, se adapta a distintos roles en el mediocampo y responde en contextos exigentes, algo clave para un equipo que pelea en múltiples frentes.

El Nottingham Forest, por su parte, logró encaminar su permanencia en la liga y también se encuentra compitiendo en instancias avanzadas a nivel europeo, lo que demuestra el nivel de exigencia al que está habituado el argentino.

De Vélez a la elite europea: la carrera de Domínguez

La trayectoria de "Nico" Domínguez respalda el interés de River. Surgido de Vélez, debutó en Primera División en la temporada 2016/17 y rápidamente se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

En 2020 dio el salto a Europa para jugar en el Bologna, donde tuvo un crecimiento sostenido durante tres temporadas. Su rendimiento en la Serie A lo posicionó como un mediocampista confiable, capaz de adaptarse a diferentes sistemas tácticos.

A mediados de 2023 fue transferido al Nottingham Forest, donde firmó contrato hasta 2028. Desde entonces, se convirtió en una pieza habitual dentro de la rotación del equipo inglés. Además, tuvo participación en la Selección Argentina y formó parte del plantel que conquistó la Copa América 2021, lo que suma un plus de experiencia en competencias de alto nivel.