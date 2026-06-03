Brasileño Jardine cierra ciclo exitoso como DT de América en México

El club mexicano América anunció el miércoles la finalización de su ‌vínculo con el director ‌técnico brasileño André Jardine, quien conquistó seis títulos al frente del equipo.

El técnico de 46 años llegó a las "Águilas" del América en junio del 2023, y bajo su gestión, el club más ganador del fútbol mexicano ​con 16 títulos, ⁠fue campeón en los torneos Apertura 2023, ‌Clausura 2024 y Apertura 2024. Además, ⁠ganó el Campeón de ⁠Campeones, la Supercopa MX y el Campeones Cup, todos en 2024.

"Después de diversas reuniones con André ⁠Jardine, el club y el estratega ​acordaron, de mutuo acuerdo, dar por ‌concluida la etapa de ‌André y de su cuerpo técnico al ⁠frente de las Águilas", informó el equipo en un comunicado.

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"El club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado ​por André ‌y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo ⁠más ganador de México y ubicando a André como el director técnico más triunfador del club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico tricampeonato de la Liga MX", agregó.

Con América, Jardine dirigió 162 encuentros, ‌registró 85 triunfos, 41 empates y 36 derrotas.

Jardine llegó al América tras dirigir al Atlético de San Luis en los torneos Clausura 2022, Apertura 2022 y Clausura 2023, período en el ‌que registró 19 triunfos, 13 empates y 22 derrotas.

Como director técnico de la selección olímpica de Brasil ‌conquistó la ⁠medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

También dirigió al ​Sao Paulo de Brasil.

Reportes de prensa indican que el uruguayo Guillermo Almada será el nuevo director técnico de América.

Con información de Reuters