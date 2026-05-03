50 trabajadores en la calle por el cierre de una metalúrgica.

Una importante metalúrgica se suma a la larga lista de fábricas que tuvieron que cerrar sus puertas por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y más de 50 trabajadores quedaron en la calle.

Se trata de Leval S.A., que anunció el cierre de su planta en San Nicolás, lo que afectará a 52 operarios. La firma tiene más de 5 décadas de historia y se dedica a la fabricación de tubos, estructuras metálicas y productos metalmecánicos.

En el contexto de caída de la actividad industrial y falta de inversiones, la empresa fundada en 1971 comenzó un proceso de retiros voluntarios y despidos bajo el artículo 247, que habilita un pago del 50 por ciento de las indemnizaciones por ser por causas externas a la compañía.

Desde el gremio apuntaron contra el gobierno de Javier Milei

"Siempre hubo bajas de trabajo. Lo que pasa que desde que está Milei no hay inversiones en las empresas grandes", expresó un delegado gremial de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) al medio Todo Provincial.

También marcó el escenario, que es "terrorífico", ya que es una fuente de trabajo muy importante para la comunidad. En la fábrica quedarían solo unos 20 trabajadores para garantizar tareas mínimas, un panorama muy diferente a los 300 que llegó a tener la planta cuando estaba en pleno funcionamiento.

En ese sentido, desde el gremio señalaron que este momento de la firma está vinculado a la desaceleración industrial y a la caída de pedidos, especialmente de grandes clientes del sector siderúrgico como Siderar, Acindar y Siderca.

"Se estima que durante mayo seguirá trabajando un grupo de trabajadores, pero en la situación de hoy la realidad es que, si no ingresa mucho trabajo, para fin de mayo sería el cierre definitivo", sumó el vocero de la UOM nicoleña, Fabián Gigli respecto del futuro de la planta.

Además, explicó: "En estos momentos estamos en un proceso de retiros voluntarios. Tuvimos una audiencia con la empresa la semana pasada, donde se nos informó la posibilidad de instrumentar estos retiros voluntarios y, hasta la fecha, se concretaron alrededor de quince acuerdos".

Otro punto que detalló es que la empresa ya venía atravesando dificultades, con antecedentes recientes de atrasos salariales y medidas de fuerza por parte del personal.

"Esto no es una situación meramente actual, lleva años de arrastre, de suspensiones, período de adelantamiento o fraccionamiento de vacaciones. Y en cuanto esta última etapa, ya veníamos desde octubre de 2025 de implementar esto: suspensiones, retiros voluntarios. Es para evitar despidos o ajuste, pero no se pudo resolver por la falta de trabajo", sumó.