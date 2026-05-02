Ver Inter Miami vs Orlando Cityen vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Inter Miami de Lionel Messi buscará conseguir su primera victoria en el Nu Stadium cuando reciba al Orlando City este sábado en un nuevo capítulo del clásico de Florida. El equipo de Angel Guillermo Hoyos, que marcha segundo en la Conferencia Este con una racha invicta de nueve partidos en la MLS, tendrá la oportunidad de extender esa serie a doble dígito ante un Orlando que atraviesa un momento crítico, ubicado en el penúltimo lugar de la conferencia y con la peor defensa de toda la liga.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y Orlando City, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Orlando City?

El partido entre Inter Miami y Orlando City por la MLS 2026 se jugará este sábado 2 de mayo a partir de las 20:15 horas (hora argentina) en el Nu Stadium de Miami. El encuentro será transmitido en vivo de manera exclusiva vía streaming a través de Apple TV.

El conjunto de Miami llega a este compromiso tras empatar 1-1 con New England Revolution en su último partido, un resultado que mantiene la racha invicta que sostiene desde que Angel Guillermo Hoyos asumió como director técnico. Los Herons se ubican en la segunda posición de la Conferencia Este, aunque todavía buscan su primera victoria en partidos de temporada regular en su nuevo estadio, el Nu Stadium, donde han empatado los tres encuentros disputados hasta el momento.

Lo curioso de estos tres empates en casa es que en cada ocasión el equipo ha estado perdiendo en algún momento del partido, pero ha encontrado la manera de remontar. En el último encuentro ante New England, igualaron el marcador con menos de 10 minutos por jugar, demostrando la capacidad de reacción que caracteriza al equipo bajo la conducción de Hoyos.

A pesar de la búsqueda de esa primera victoria en Nu Stadium, el Inter Miami mantiene un impresionante registro en Florida durante la temporada regular, habiendo conseguido puntos en nueve de sus últimos diez partidos disputados en el estado del sol. Además, su racha invicta en la MLS podría alcanzar los diez partidos este sábado, una marca que no logran desde que conquistaron el Supporters' Shield en 2024. En el historial reciente contra Orlando City, los de Miami llevan ventaja con dos victorias consecutivas por un marcador combinado de 7-3.

Por su parte, el Orlando City atraviesa un momento complicado tras caer 3-2 ante DC United en su último encuentro, resultado que lo mantiene en el penúltimo lugar de la Conferencia Este. Los Lions han perdido dos de sus últimos tres partidos de liga, y su entrenador Martín Perelman todavía busca conseguir su primer triunfo de temporada regular como visitante al frente del equipo.

La situación más preocupante para Orlando es su rendimiento defensivo, ya que han concedido la friolera de 29 goles en lo que va de la temporada, la peor marca de toda la MLS. Esta cifra ya representa más de la mitad de los 51 goles que recibieron durante toda la campaña 2025. Como visitantes, el panorama es aún más desalentador: han concedido cinco o más goles en tres ocasiones y acumulan nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria fuera de casa, una racha que se extiende desde la temporada pasada. En siete de esos nueve encuentros apenas anotaron un gol o menos.

A pesar del difícil momento que atraviesa, Orlando City tiene un antecedente favorable reciente contra el Inter Miami: en la temporada pasada ganaron 3-0 en Fort Lauderdale, y este sábado podrían conseguir victorias consecutivas como visitantes ante su rival de estado por primera vez en la historia de los enfrentamientos entre ambos. Sin embargo, el rendimiento del equipo como visitante hace que esta posibilidad parezca lejana, considerando que los de Hoyos no han perdido desde que el técnico argentino asumió la conducción del equipo.

Formaciones probables de Inter Miami y Orlando City

El técnico del Inter Miami, Angel Guillermo Hoyos, tendrá algunas bajas para este encuentro. Mateo Silvetti podría perderse el partido debido a una lesión en el hamstring izquierdo, mientras que Sergio Reguilón es duda por molestias en el hamstring derecho. Además, David Ayala podría ausentarse nuevamente por una lesión en el aductor.

En el aspecto ofensivo, Germán Berterame ha escalado hasta la segunda posición en la tabla de goleadores del equipo con tres tantos en la temporada, aunque está muy lejos del capitán Lionel Messi, quien lidera el ataque de los Herons con siete goles en la MLS. La dupla conformada por el argentino y Luis Suárez será fundamental para intentar romper la sequía de victorias en Nu Stadium.

Por el lado del Orlando City, Martín Perelman también enfrentará varias ausencias importantes. David Brekalo podría perderse el partido por una lesión en la pierna inferior, Marco Pasalic presenta molestias en el muslo, Duncan McGuire lidia con un problema en la pierna inferior y Joran Gerbet es duda debido a una lesión en la rodilla. Estas bajas complican aún más la situación de un equipo que ya viene sufriendo en lo defensivo.

En cuanto a las buenas noticias para los Lions, Tyrese Spicer anotó su primer gol de la campaña 2026 en el partido anterior, mientras que Justin Ellis marcó por primera vez vistiendo la camiseta de Orlando City. Ambos jugadores buscarán mantener su nivel para intentar frenar la racha invicta del Inter Miami y conseguir una victoria que sería fundamental para las aspiraciones del equipo.

Probable formación de Inter Miami: Dayne St. Clair; Micael, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Tadeo Allende, Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Facundo Mura; Lionel Messi, Telasco Segovia; Luis Suárez.

Probable formación de Orlando City: Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, Iago Teodoro, Robin Jansson, Adrián Marín; Wilder Cartagena, Braian Ojeda; Luis Otávio, Tyrese Spicer; Martín Ojeda, Justin Ellis.

Inter Miami vs Orlando City: Ficha técnica