Arsenal vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

Los Gunners y el Atleti, luego de su empate de ida por 1-1, buscan definir quién continúa en el torneo. El juego se disputará en Highbury, este martes 5 de mayo, desde las 16:00 (hora Argentina).

Durante los últimos 2 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de abril, en Semifinales del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y finalizó en un empate 1-1.

Al igualar en el partido de ida, los Gunners y el Atleti buscarán avanzar a la final en el duelo de vuelta para enfrentarse al vencedor del encuentro que animarán PSG y Bayern Múnich.

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Los resultados de Atlético de Madrid en partidos > de la Champions

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Horario Arsenal y Atlético de Madrid, según país