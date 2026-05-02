Vuelve la Feria del Libro de La Rioja: cuándo y cómo será la edición más importante del 2026

La provincia de La Rioja volverá a tener su evento literario más importante luego de un año sin realización; la Feria del Libro 2026 ya tiene fecha tentativa: se desarrollará del 6 al 12 de julio en coincidencia con el inicio de la temporada invernal, un período clave para la actividad cultural y el movimiento del sector editorial.

La confirmación llegó de la mano de María José Rico, coordinadora de Letras de la Secretaría de Culturas, quien adelantó que esta nueva edición tendrá características diferentes. La vuelta de la feria representa una recuperación significativa para la agenda cultural riojana, ya que el año pasado no pudo desarrollarse producto del ajuste del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el evento no será igual a ediciones previas: se optó por un esquema más compacto, con menos días y una utilización estratégica de los espacios disponibles.

"Se planteo un formato más pequeño, utilizando los espacios que tenemos al alcance. Quizás no vengan tantos autores nacionales o espectáculos como estábamos acostumbrados, pero lo importante es la realización del evento que la comunidad espera", explicó la funcionaria en diálogo con Medios Rioja en el que el corazón de la edición 2026 estará puesto en fortalecer el ecosistema editorial riojano.

Este enfoque prioriza la sostenibilidad del evento y su continuidad en el tiempo, en lugar de una gran escala difícil de sostener en el actual contexto económico actual tras el ajuste del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa se centra en potenciar el ecosistema literario regional, además de priorizar la visibilidad de los escritores locales y la creación de canales efectivos para la difusión de sus obras. En este sentido, se busca dinamizar la actividad de las librerías provinciales, así como incentivar el consumo cultural y fortalecer el vínculo entre los autores y su comunidad.

Relevancia a los sectores independientes

Asimismo, el proyecto garantiza un espacio protagónico para las editoriales independientes a través de un esquema de trabajo articulado con la Secretaría de Culturas. Esta colaboración estratégica tiene como fin facilitar la participación de sellos autogestivos y asegurar una oferta editorial diversa y representativa dentro del sector.

La edición 2026 de la Feria del Libro de La Rioja se presenta con una propuesta más austera que prioriza la consolidación de su identidad cultural y el impulso del circuito editorial interno. En esta línea, se integrará la experiencia de “Literatura en Movimiento”, una iniciativa que ya ha demostrado su éxito al combinar la comercialización de libros usados con diversos espacios de intercambio comunitario, fortaleciendo el vínculo directo entre los distintos sectores de la sociedad.

A pesar de reducir la presencia de espectáculos masivos y figuras nacionales, el regreso del evento es considerado un paso fundamental para el sector. El objetivo central de la organización es recuperar este punto de encuentro esencial entre lectores, autores y trabajadores del libro, además de sostener un evento clave del calendario provincial que apuesta por revalorizar la base cultural propia y asegurar la continuidad de la industria local.