La Rioja se destaca en la Feria Internacional en la rural y anuncia su propio evento en la provincia

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que se realiza cada año, la provincia de La Rioja llevó adelante su acto oficial, donde exhibió nuevas producciones literarias y confirmó la realización de una nueva edición de la Feria del Libro riojana. Durante la jornada se presentaron distintas obras que reflejan la identidad y la memoria colectiva de la provincia.

Organizada por la Secretaría de Culturas, la actividad congregó a funcionarios, escritores y referentes del sector en la Feria del Libro, lo que consolida la presencia de la provincia en uno de los eventos editoriales más destacados del país. Este encuentro funcionó como una plataforma estratégica para fortalecer la difusión de la lectura y reafirmar el posicionamiento de la industria cultural regional ante un público masivo y especializado.

En este marco, se presentaron obras clave como la compilación Te Cuento la Chaya, fruto de un certamen destinado a revalorizar una de las celebraciones populares más emblemáticas del territorio. Asimismo, se dio a conocer El dolor es un intersticio en el cuerpo, editado por el sello público Plano Editorial, lo que refuerza el rol activo del Estado en el acompañamiento y la promoción de los autores locales dentro del circuito literario.

La identidad y la historia

A su vez, formó parte de la presentación El Chacho, el más humano de los caudillos, del escritor Víctor Robledo, que recupera la figura de Ángel Vicente Peñaloza desde una perspectiva histórica y profundamente identitaria. En este contexto, se anunció oficialmente la próxima edición de la Feria del Libro de La Rioja, que se desarrollará bajo el lema Memoria, Cultura y Resistencia, lo que consolidará un espacio que busca fortalecer la producción cultural y el acceso al libro.

Desde la organización remarcaron la importancia de sostener políticas públicas que promuevan la lectura y acompañen al sector editorial, y así entender al libro como una herramienta clave para la construcción de ciudadanía y la democratización del acceso a la cultura. De este modo, la provincia reafirma su compromiso con el desarrollo de sus industrias culturales, el respaldo a sus creadores y la defensa del acceso a la cultura como un derecho.

La participación riojana en el evento se complementa con su presencia en el stand regional Norte Cultura, donde comparte espacio con otras provincias para exhibir y comercializar obras de autores locales, además de fortalecer la circulación de la producción literaria en clave federal.