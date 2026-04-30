Tras el ajuste de Milei en el programa Remediar, Kicillof amplía el vademecum bonaerense

Lugo de que el Gobierno Nacional anunciara el achique del programa Remediar, que abastecía a 20 millones de personas en todo el territorio nacional cubriendo el 85% de las enfermedades crónicas y más frecuentes, el gobernador Axel Kicillof anunciará este jueves el refuerzo de medicamentos para los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires desde el hospital Alejandro Korn en La Plata. En medio del abandono y deserción por parte de Javier Milei, en la provincia más poblada de la Argentina toman otra camino y amplían el vademecum de medicamentos para la vida de las personas.

Según detallaron desde el ministerio de Salud bonaerense, la Provincia realizará un envío del programa medicamentos bonaerenses que demandará “una inversión de $24.500.000 millones”. De esta manera, “llegarán 45 medicamentos de los 74 comprados por el gobierno bonaerense para las 135 ciudades”.

Éstos son entregados a los municipios para que, a través de los Centros de Salud, se otorguen a la población. “Los medicamentos que se están enviando son para enfermedades cardiovasculares, respiratorias, hipotiroidismo, infecciones agudas, entre otras”, detallaron.

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La quita de la cobertura de Nación genera resultados adversos muy severos en materia sanitaria. “Se interrumpen los tratamientos, aumentan complicaciones evitables, se sobrecargan las guardias de los hospitales y afecta principalmente a la población de adultos mayores y sin cobertura”, explicaron desde la cartera sanitaria.

“Este botiquín bonaerense de 74 medicamentos, se suma a los más de 90 que la Provincia ya entrega a través de diferentes programas”, indicaron desde Salud. Vale remarcar que el programa Nacional Remediar garantizaba medicamentos esenciales en Centros de Salud que tenía originalmente más de 100 medicamentos.

En particular, en la provincia de Buenos Aires alcanzaba a todos los distritos y se distribuía a través de 1.617 efectores. Así se cubrían 7.280.511 tratamientos que demandaban una inversión de $11.261.649.272. Desde 2023 a la fecha el recorte llegó a 128 localidades. Ello implicó una reducción de medicamentos de 10.458.567 a 4.636.253, es decir, una reducción del 55%.

El programa Medicamentos bonaerenses busca ampliar el derecho a la salud. Para ello, el gobierno provincial realizó “compras centralizadas”, para conseguir “mayor efectividad en la distribución y ahorro de recursos”. Así se ampliará el vademecum, sumando 74 medicamentos a los 91 entregados por diferentes programas bonaerenses.

Qué hará el gobierno Nacional

Según supo El Destape, el nuevo programa Remediar comenzará a regir plenamente a partir de septiembre y la cartera sanitaria se hará cargo de la provisión de medicamentos oncológicos y de alto costo que los gobiernos provinciales no proveen a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta nueva etapa se enfocará en enfermedades prevenibles muy prevalentes con alto impacto en la salud de la población: cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral. Tratar la hipertensión arterial previene la enfermedad, la discapacidad y la muerte provocadas por este factor de riesgo.

A través de un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, Remediar cubría el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención. El vademécum incluía 79 presentaciones farmacológicas, desde medicamentos para diabetes e hipertensión hasta antibióticos, corticoides y antiparasitarios. La eliminación del programa implica que esos 79 medicamentos se reducen a solo tres, focalizados en enfermedades cardiovasculares, denuncia el estudio.

“El cierre introduce un riesgo crítico de discontinuidad terapéutica”, señala el informe que hace hincapié en el impacto sanitario de la discontinuidad en tratamientos crónicos como hipertensión o diabetes que aumentan el riesgo de complicaciones y descompensaciones. Ahora dependerá de la capacidad de compra de cada paciente o de las provincias.