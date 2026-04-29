Ucrania dice que atacó una estación de bombeo de petróleo rusa situada a 1.500 kms de distancia

Imagen de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una entrevista con Reuters en Kiev, Ucrania.

Ucrania atacó ​durante la noche con drones lo que, según afirmó, era una estación de bombeo de petróleo situada ‌a 1.500 kilómetros dentro de Rusia, ‌cerca de los montes Urales, y el presidente Volodímir Zelenski declaró que Kiev seguirá ampliando el alcance de sus ataques.

Kiev ha intensificado sus ataques dentro de Rusia en las últimas semanas, con el objetivo de inutilizar refinerías, depósitos y puertos de petróleo y paralizar la mayor fuente de financiación ​de Moscú para su ⁠guerra en Ucrania, ya que los precios mundiales han ‌subido debido a la guerra de Irán.

Zelenski afirmó que ⁠los servicios de seguridad ucranianos ⁠informaron de un ataque exitoso en el interior de Rusia, calificándolo de "una nueva etapa en el uso de las armas ucranianas ⁠para limitar el potencial de la guerra de Rusia" ​en una publicación en la red social ‌X. Publicó un video en ‌el que se veía humo elevándose hacia el cielo ⁠tras lo que describió como un ataque ucraniano en Rusia.

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Zelenski no identificó el objetivo, pero el servicio de seguridad ucraniano SBU afirmó más tarde que drones ucranianos alcanzaron durante la ​noche una ‌estación de bombeo de petróleo cerca de la ciudad de Perm. El gobernador ruso de la zona informó de un incendio en una instalación industrial.

"La distancia en línea recta supera los 1.500 kilómetros. Seguiremos ⁠ampliando estos alcances", añadió Zelenski.

El SBU describió la estación, propiedad de Transneft, como un centro "estratégicamente importante" para el transporte de crudo ruso, que distribuye petróleo en cuatro direcciones, incluida una refinería en Perm. Transneft no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le pedía que comentara el incidente.

Zelenski afirmó que ‌Ucrania ha registrado un nivel actualizado de pérdidas en las exportaciones rusas a raíz de los ataques de largo alcance contra los principales puertos occidentales de Rusia. Indicó que el volumen de tráfico en los puertos petroleros del mar Báltico de ‌Primorsk y Ust-Luga se redujo en un 13% y un 43%, respectivamente, y en el de Novorossiysk, en el mar Negro, en ‌un 38%.

Fuentes del ⁠sector comercial e industrial y estimaciones de Reuters mostraron que Rusia ha logrado mantener las ​cargas de crudo en estos puertos en abril al mismo nivel que en marzo, a pesar de los continuos ataques con drones.

Con información de Reuters